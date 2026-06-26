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Baschetul 3×3 revine la Circ: Spectacol la înălțime cu jucători de top din clasamentul mondial și artiști acrobați din toată lumea

Baschetul 3x3 revine la Circ: Spectacol la înălțime cu jucători de top din clasamentul mondial și artiști acrobați din toată lumea
Comunicate De Presa
26 iun. 2026, 12:08, Comunicate De Presa
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Două competiții din calendarul Federației Internaționale de Baschet pentru 3×3 vor fi găzduite la București în perioada 1-5 iulie, ca parte din seria de evenimente Sectorul 2 – Sectorul Sportului, organizate de Primăria Sectorului 2 în parteneriat cu Federația Română de Baschet.

Astfel, FIBA 3×3 Women’s Series (circuitul mondial feminin), 1-2 iulie și FIBA 3×3 Nations League (circuitul mondial pentru tineret sub 23 ani), 3-5 iulie, vor aduce la București jucători de top din clasamentele mondiale.

Evenimentele vor avea loc în emblematicul Circ Metropolitan din București, care în trecut a mai găzduit FIBA 3×3 Europe Cup 2018 și FIBA 3×3 U23 World Cup 2022, o arenă indoor recunoscută de Federația Internațională de Baschet ca fiind ideală pentru baschetul 3×3.

FIBA 3×3 Women’s Series, circuitul mondial profesionist feminin de baschet 3×3, va reuni la București, în perioada 1-2 iulie, 16 echipe din 12 țări, printre care campioana olimpică, Germania și fosta campioană mondială Spania. România va fi reprezentată în competiție de către echipa națională, Team Bucharest și Rapid București, care weekend-ul trecut a obținut locul doi în turneul de la Amsterdam. FIBA 3×3 Women’s Series este o competiție hibrid, care reunește la start atât echipe naționale cât și echipe private sau de club.

FIBA 3×3 Nations League aduce la București viitoarele staruri olimpice din baschetul 3×3. Capitala României găzduiește Conferința Europa 3 din circuitul mondial dedicat jucătorilor și jucătoarelor sub 23 de ani. Serbia, Grecia, Spania, Franța și Marea Britanie vor fi prezente în competiție, alături de naționalele României, atât la masculin cât și la feminin.

Spectacolul din teren va fi completat de numeroase momente de entertainment cu trupa de slam-dunk acrobatic Face Team din Ungaria și momente realizate de către artiști ai Circului Metropolitan București (în toate cele cinci zile), în timp ce în zilele de 3 și 4 iulie vor avea loc demonstrații de slam-dunk cu atleți ai trupei internaționale Dunk Elite.

Vă rugăm să găsiți în continuarea acestui comunicat și principalele repere orare ale evenimentelor.

RSVP – pentru acreditări media (inclusiv foto/video): [email protected]

PROGRAM

1 IULIE – FIBA 3×3 Women’s Series

  • 12:00 – 14:30 Meciuri de calificare
  • 16:00 – 21:50 Meciuri din grupele tabloului principal
  • Pauze de entertainment: 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50

2 IULIE – FIBA 3×3 Women’s Series

  • 17:00 – 19:05 Sferturi de finala
  • 19:20 – 20:15 Semifinale
  • 20:50 – 21:15 FINALA
  • 21:20 – Festivitate de premiere
  • Pauze de entertainment: 18:00, 19:10, 20:20

3–5 IULIE – FIBA 3×3 Nations League (același program zilnic)

  • 13:45 – 19:35 Meciuri din grupe, masculin și feminin
    20:00 Finala feminină
    20:25 Finala masculină
    20:50 Festivitate de premiere
    Pauze de entertainment: 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35

 

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