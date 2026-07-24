Romanian Dance Revolution: Celebrating the Popcorn Era

Pe 26 septembrie, la Arenele Romane, are loc Romanian Dance Revolution, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai importante perioade din istoria muzicii românești – era dance-pop cunoscută internațional drept Romanian Popcorn. Bilete la bilete.emagic.ro si Entertix.ro.

Eveniment social media: https://fb.me/e/7SnNkrYXI

Între mijlocul anilor 2000 și începutul anilor 2010, România a devenit una dintre cele mai importante surse de muzică dance din Europa. Artiști români dominau radiourile și televiziunile muzicale din zeci de țări, iar piese lansate aici ajungeau în topurile din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină. A fost o perioadă în care sound-ul românesc a devenit un adevărat export cultural, iar producătorii și artiștii locali au influențat muzica pop și dance la nivel internațional.

Hituri care au marcat o generație au devenit coloana sonoră a verilor, a vacanțelor și a cluburilor din întreaga lume, iar nume precum Deepside Deejays & Deepcentral, Edward Maya, Narcotic Sound, Radio Killer sau DJ SAVA au transformat România într-un reper al muzicii dance europene.

Romanian Dance Revolution își propune să readucă împreună artiști care au definit această perioadă și să ofere publicului o experiență construită în jurul bucuriei de a retrăi live muzica ce a unit milioane de oameni.

Evenimentul își propune nu doar o serie de concerte, ci o celebrare a unui capitol important din cultura pop românească. O ocazie de a redescoperi piesele care au trecut testul timpului și de a recunoaște contribuția pe care scena muzicală românească a avut-o la dezvoltarea muzicii dance internaționale.

Prin acest proiect, Emagic își propune să readucă în prim-plan un capitol esențial din istoria muzicii pop românești și să ofere și unei noi generații șansa de a descoperi live artiștii care au făcut din România un adevărat fenomen muzical de export.

Pe 26 septembrie, Arenele Romane vor deveni locul unde o generație își retrăiește coloana sonoră a adolescenței, iar o alta descoperă energia unui fenomen care a schimbat imaginea muzicii românești în lume.

Romanian Dance Revolution nu este doar un concert. Este celebrarea unei perioade în care România dădea tonul fenomenului muzical care a dus România în topurile Europei.

Un eveniment organizat de EMAGIC – a Live Nation Company.