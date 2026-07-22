Vantage Towers AG o numește pe Simona Nijnic în funcția de Managing Director România

Düsseldorf/București, 22.07.2026 – Vantage Towers a numit-o pe Simona Nijnic în funcția de Managing Director România, începând cu data de 20.07.2026. În acest rol, Simona va conduce operațiunile companiei din România și va continua să stimuleze creșterea, excelența operațională și crearea de valoare într-una dintre piețele-cheie ale Vantage Towers. Ea îi va raporta lui Gergo Budai, Cluster Managing Director.

Simona aduce o experiență vastă în sectorul ICT și al telecomunicațiilor și a ocupat funcții de conducere în cadrul TP-Link Technologies. Pe parcursul carierei sale, și-a construit un palmares solid în dezvoltarea și extinderea operațiunilor de business, expansiunea activității comerciale pe verticale, elaborarea strategiilor comerciale multi-channel și optimizarea performanței comerciale end-to-end în segmentele ISP, Enterprise, Retail și Distribuție. Această experiență o poziționează excelent pentru a conduce Vantage Towers România într-o nouă etapă de dezvoltare.

Martin Bouchard, Chief Executive Officer of Vantage Towers, a declarat: „Suntem încântați să îi urăm bun venit Simonei la Vantage Towers. Datorită experienței sale de leadership, gândirii strategice și expertizei sale aprofundate în industrie, ea va avea un rol esențial în consolidarea poziției noastre pe piața din România și în susținerea ambițiilor noastre de creștere pe termen lung.”

Simona Nijnic Managing Director Romania of Vantage Towers: „Sunt încântată să mă alătur Vantage Towers și să conduc organizația din România în următoarea etapă a dezvoltării sale. Vantage Towers și-a construit o poziție puternică pe piață, susținută de o echipă extrem de dedicată și de parteneriate solide. Aștept cu interes să cunosc colegii din întreaga organizație și să colaborăm pentru a valorifica noi oportunități, a încuraja inovația și a crea valoare pe termen lung pentru clienții, acționarii și comunitățile noastre.”

Vantage Towers dorește să îi mulțumească lui Cătălin Tanase pentru contribuția sa de-a lungul anilor în cadrul companiei. Acesta a condus cu succes organizația din România încă de la înființarea Vantage Towers România în 2020 și a avut un rol esențial în dezvoltarea organizației și în creșterea cu succes a afacerii din România. Compania apreciază sincer dedicarea, leadershipul și realizările sale și îi urează mult succes în viitor, atât pe plan profesional, cât și personal.

De asemenea, Vantage Towers dorește să își exprime aprecierea sinceră față de Radu Tomita, care a preluat rolul de Interim Managing Director România pe parcursul perioadei de tranziție.

Despre Vantage Towers

Vantage Towers este una dintre principalele companii de infrastructură de telecomunicații din Europa, deținând aproximativ 88.000 de amplasamente în zece țări și conectând oameni, companii și dispozitive atât în zonele urbane, cât și în cele rurale. Compania a fost înființată în 2020 și își are sediul central la Düsseldorf.

Portofoliul Vantage Towers include turnuri, catarge, amplasamente pe acoperișuri (rooftop sites), sisteme distribuite de antene (DAS) și small cells. Prin construirea, operarea și închirierea acestei infrastructuri către operatori de rețele mobile (MNO) și alți furnizori de rețea, precum companii IoT sau furnizori de utilități, Vantage Towers contribuie semnificativ la dezvoltarea unei Europe mai bine conectate.

În prezent, 100% din energia electrică utilizată de Vantage Towers pentru operarea infrastructurii sale provine din surse regenerabile. Totodată, compania pilotează producția de energie verde direct la amplasamente prin utilizarea panourilor solare și a microturbinelor eoliene și testează, de asemenea, soluții bazate pe hidrogen. Aceste inițiative se aliniază strategiei generale a companiei de a promova digitalizarea sustenabilă în Europa și de a sprijini partenerii prin inovație tehnologică în procesul de decarbonizare și atingerea obiectivelor lor climatice.

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