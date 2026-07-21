Polonezii de la Polpharma preiau compania românească Biofarm, printr-o tranzacție estimată la peste un sfert de miliard de euro. Planurile de dezvoltare

Semnarea acordului dintre Biofarm și Grupului Polpharma marchează începutul unei noi etape de dezvoltare pentru companie, în care poziția sa solidă pe piață, notorietatea brandului și experiența echipei vor fi susținute de anvergura, resursele și expertiza unuia dintre principalii jucători din industria farmaceutică din Europa Centrală și de Est, arată oficialii.

Tranzacția confirmă importanța strategică a României pentru Grupul Polpharma și creează noi oportunități pentru Biofarm de a investi în dezvoltare și inovare, precum și de a contribui la îmbunătățirea accesului pacienților români la medicamente.

Evaluată la aproximativ 1,1 miliarde de zloți polonezi, respectiv aproximativ 257 de milioane de euro, tranzacția reflectă angajamentul pe termen lung al Grupului Polpharma față de piața românească și implementarea consecventă a strategiei sale de construire a unei platforme farmaceutice puternice și integrate la nivel european. Ca parte a Grupului, Biofarm își va continua dezvoltarea, valorificând capacitățile existente, experiența echipei și poziția solidă pe piață, construită de-a lungul timpului.

În urma finalizării tranzacției, Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma, și Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma, se vor alătura Consiliului de Administrație al Biofarm.

Noi oportunități de creștere

Pentru Grupul Polpharma, integrarea Biofarm marchează începutul unui proces pe termen lung, menit să susțină dezvoltarea continuă a companiei, asigurând, în același timp, continuitatea activității, stabilitatea relațiilor cu partenerii și păstrarea identității locale a organizației. În calitate de companie cu capital privat, Polpharma are la bază o cultură organizațională construită în jurul spiritului antreprenorial, agilității, responsabilității și colaborării. Aceste valori vor ghida procesul de integrare și identificarea, în comun, a unor noi oportunități de dezvoltare.

„România este o piață strategică pentru dezvoltarea Grupului Polpharma și o țară cu o importanță semnificativă pentru viitorul Europei Centrale și de Est. Biofarm aduce în Grupul nostru o poziție solidă pe piață și o echipă remarcabilă, care a construit succesul companiei de-a lungul multor ani. Ambiția noastră este să susținem dezvoltarea în continuare a Biofarm, îmbinând punctele sale forte la nivel local cu experiența și capacitățile unei organizații farmaceutice internaționale. Ne dorim să acționăm cu spirit antreprenorial, în mod responsabil și în strânsă colaborare cu echipele, având întotdeauna în vedere ceea ce contează cel mai mult: pacienții și nevoile lor”, declară Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma.

Grupul subliniază că activitatea Biofarm va continua fără întreruperi, iar procesul de integrare se va desfășura cu respectarea deplină a valorilor, expertizei și relațiilor construite de companie de-a lungul anilor.

Biofarm, un portofoliu de peste 200 de produse

Potrivit comunicatului transmis, Biofarm consolidează Grupul Polpharma prin portofoliul său extins de produse, capacitățile solide de producție și experiența de peste un secol pe piața românească. Cu o activitate neîntreruptă din 1921, compania deține două unități de producție, exportă pe piețe din Europa și Asia și oferă un portofoliu de peste 200 de produse din numeroase arii terapeutice.

„Biofarm este de mult timp un partener de încredere pentru pacienții, farmaciștii și profesioniștii din domeniul medical din România. Obiectivul nostru este să valorificăm oportunitățile oferite de apartenența la Grupul Polpharma, păstrând, în același timp, calitatea, relațiile și modul de a face afaceri prin care compania și-a câștigat încrederea de-a lungul anilor”, declară Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma.

„Alăturarea la Grupul Polpharma reprezintă oportunitatea pe care o așteptam la Biofarm. Beneficiem acum de susținerea unui lider farmaceutic regional și de anvergura, resursele și experiența acumulată de acesta de-a lungul anilor. Acest lucru ne va permite să accelerăm investițiile în inovare și să ne extindem cu mai multă încredere pe noi piețe. Este un pas firesc în continuarea ambițiilor pe care ni le-am construit de-a lungul anilor ca societate independentă”, declară Cătălin Vicol, Director General al Biofarm S.A.

Integrarea poate sprijini extinderea produselor Biofarm pe noi piețe

Potrivit companiei, unul dintre elementele-cheie ale procesului de integrare va fi colaborarea strânsă dintre echipe, precum și schimbul de cunoștințe și experiență între companiile Grupului. Totodată, integrarea poate sprijini extinderea produselor Biofarm pe noi piețe și consolidarea prezenței în România a produselor existente din portofoliul Polpharma, arată compania.

Polpharma este liderul pieței farmaceutice din Polonia și unul dintre principalii producători farmaceutici din Europa Centrală și de Est. Înființată în anul 1935, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. a evoluat într-o platformă farmaceutică multiregională, implicată în dezvoltarea, producția și comercializarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, a produselor fără prescripție medicală, a substanțelor farmaceutice active și a soluțiilor inovatoare destinate pacienților și partenerilor de afaceri din întreaga lume. Aproximativ 400 de milioane de cutii de medicamente sunt distribuite anual din unitățile de producție ale companiei.