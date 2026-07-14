Medicii explică: de ce este atât de cald, cum să dormi pe caniculă și ce medicamente pot crea probleme

Al treilea val de caniculă anormală al verii 2026 a ajuns deja în Italia. Temperaturile pot urca până la 43 de grade, cu vârful așteptat între miercuri și joi.

Oamenii de știință arată că nivelul crescut de CO2 din atmosferă este printre principalele cauze ale încălzirii globale. Unele studii sugerează că dublarea concentrației de dioxid de carbon adaugă aproximativ un grad în plus, potrivit Corriere.

Arderea cărbunelui, a petrolului și a gazului natural a dus la fenomene meteorologice extreme tot mai frecvente. Persistența anticiclonului african se combină cu creșterea generală a temperaturilor, explică specialiștii citați.

Europa se încălzește cel mai rapid

OMS a afirmat recent că Europa se încălzește cel mai rapid dintre continente, după Arctica. Viteza de încălzire pe continent este de aproximativ două ori mai mare decât media globală. Ultimul raport Copernicus, programul UE de observare a Pământului, confirmă această tendință negativă.

Reducerea stratului de zăpadă din Europa Centrală și topirea gheții alpine sunt printre cauzele identificate. Solul expus astfel radiațiilor solare absoarbe mai multă energie și încălzește suplimentar planeta. Anticiclonul african apare tot mai frecvent, în detrimentul celui atlantic, arată analiza citată.

Îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea particulelor fine, a făcut atmosfera mai transparentă la radiațiile solare.

Cum să dormi mai bine în nopțile tropicale

Pentru nopțile tropicale, specialiștii recomandă ferestre închise, obloane coborâte și aer condiționat între 25 și 27 de grade. Dezumidificatorul poate ajuta, dar folosirea excesivă usucă aerul și irită ochii, nasul și gâtul.

Ventilatorul sporește senzația de răcoare doar până la 32 de grade și nu trebuie îndreptat spre corp. Fluxul direct de aer al ventilatorului poate favoriza deshidratarea, avertizează specialiștii.

Pijamalele și cearșafurile din bumbac sunt recomandate, alături de un duș făcut cu apă călduță.

Dușul rece nu e o idee bună, pentru că strânge vasele de sânge și corpul nu reușește să elimine căldura. Persoanele cu boli cardiovasculare riscă o creștere a tensiunii arteriale în cazul unui șoc termic brusc.

Apa rece aplicată pe încheieturi și glezne este o practică recomandată chiar de serviciile de urgență.

Riscurile pentru cei care iau medicamente

Temperaturile ridicate scad tensiunea arterială, favorizând amețelile și leșinurile, potrivit medicilor. Trecerea de la poziția așezată sau culcată la cea în picioare trebuie făcută treptat, în perioadele caniculare.

Vasodilatația și deshidratarea pot modifica răspunsul organismului la medicamentele antihipertensive, potrivit specialiștilor. Persoanele cu hipertensiune arterială au nevoie de o monitorizare mai atentă a valorilor în această perioadă.

Căldura poate influența și eficacitatea altor medicamente, crescând riscul de reacții adverse precum oboseala sau greața. Printre acestea se numără diureticele, statinele, analgezicele, antiinflamatoarele și antibioticele, arată recomandările citate. Antipsihoticele, imunosupresoarele, antihistaminicele și laxativele sunt și ele afectate de temperaturile ridicate.

Expunerea directă la soare în timpul unor tratamente poate provoca arsuri solare intense, atenționează medicii. Pacienții nu trebuie să întrerupă niciodată tratamentul, ci să consulte medicul pentru eventuale ajustări.