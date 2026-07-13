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Franța oprește trei reactoare nucleare din cauza caniculei. Alte opt funcționează la putere redusă

Căldura afectează tot mai mult producția de energie nucleară din Franța. Temperaturile ridicate ale râurilor folosite pentru răcirea centralelor au obligat EDF, principalul producător și furnizor de energie electrică din țară, să limiteze activitatea mai multor reactoare, pentru a nu evacua în râuri apă și mai caldă, care poate afecta fauna și flora acvatică.
Franța oprește trei reactoare nucleare din cauza caniculei. Alte opt funcționează la putere redusă
centrala nucleară de la Golfech/Wikimedia Commons
Maria Miron
13 iul. 2026, 13:22, Știrile zilei
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Trei reactoare nucleare au fost oprite, iar alte opt funcționează la putere redusă din cauza caniculei, a anunțat EDF, principalul producător și furnizor de energie electrică din Franța. Este vorba despre reactoare de la centralele Golfech, Bugey și Chooz. Potrivit companiei, măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice și pentru respectarea normelor de mediu privind evacuarea apei folosite la răcirea reactoarelor în râuri, relatează Le Monde.

Efectele caniculei asupra energiei nucleare

Centralele nucleare folosesc apă din râuri pentru răcirea reactoarelor. Apa este apoi evacuată înapoi în cursurile de apă la o temperatură mai ridicată. În perioadele de caniculă, când râurile sunt deja foarte calde și au debite reduse, autoritățile limitează cantitatea de apă încălzită care poate fi deversată pentru a proteja ecosistemele.

În cazul centralei de la Bugey, Ministerul francez al Economiei a acordat sâmbătă o derogare temporară de la limitele de temperatură admise pentru râul Rhône, valabilă până la 20 iulie, pentru a evita probleme în alimentarea cu energie electrică.

A doua oprire în câteva săptămâni

Este pentru a doua oară în ultimele săptămâni când EDF reduce producția de energie nucleară din cauza caniculei. La sfârșitul lunii iunie, un alt val de căldură extremă a obligat compania să oprească temporar mai multe reactoare.

Duminică, Franța s-a confruntat cu al treilea val de caniculă din acest an. Peste o treime din teritoriul țării s-a aflat sub cel mai ridicat nivel de alertă, iar peste 25 de milioane de persoane au fost expuse unor temperaturi care au ajuns, în unele regiuni, la 41 de grade Celsius.

Valul de căldură a dus și la alte perturbări. Unele obiective turistice s-au închis mai devreme, mai multe evenimente au fost anulate, o etapă din Turul Franței a fost scurtată, iar incendiile de vegetație s-au înmulțit. Oamenii de știință spun că astfel de episoade de căldură extremă devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

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