Valurile de căldură pun în pericol celebrul parmezan italian. Schimbările climatice afectează producția de lapte

Crescătorii de bovine și producătorii de brânză avertizează că valurile de căldură reduc cantitatea și calitatea laptelui, în timp ce costurile pentru răcirea fermelor și depozitelor cresc semnificativ, amenințând un sector care generează anual miliarde de euro, relatează publicația Internazionale.

Temperaturile ridicate afectează producția de lapte

Regiunea Emilia-Romagna, unde este produs exclusiv Parmigiano Reggiano, se confruntă cu veri tot mai fierbinți, iar fermierii spun că metodele folosite în trecut nu mai sunt suficiente pentru a proteja animalele.

Dacă în urmă cu câteva decenii grajdurile erau aerisite doar pe timpul nopții, acum ferestrele rămân deschise permanent, iar multe ferme au instalat ventilatoare și sisteme de pulverizare a apei pentru a reduce efectele caniculei.

Potrivit Consorțiului Parmigiano Reggiano, vacile afectate de temperaturile ridicate mănâncă mai puțin, petrec mai mult timp culcate și pot produce cu până la 10% mai puțin lapte, ceea ce influențează direct fabricarea brânzei.

Seceta amenință hrana animalelor

Pe lângă stresul termic asupra efectivelor de bovine, producătorii avertizează că lipsa precipitațiilor afectează culturile de iarbă și fân, singurele furaje permise pentru vacile care sunt utilizate pentru producerea acetui soi de brânză cu denumire de origine protejată.

În lipsa acestor resurse, fermierii spun că devine tot mai dificilă obținerea laptelui necesar pentru producerea autenticului Parmigiano Reggiano, care este realizat exclusiv din lapte, cheag și sare.

Costurile cresc pe întregul lanț de producție

Valurile de căldură afectează și depozitele în care roțile de parmezan sunt maturate timp de cel puțin 12 luni, iar uneori chiar trei ani.

Compania Magazzini Generali delle Tagliate, care administrează două dintre cele mai importante depozite din regiune, a anunțat că, în timpul celor mai intense episoade de caniculă din acest an, consumul zilnic de energie a crescut cu aproximativ 30%, ca urmare a funcționării sistemelor de răcire.

Administratorii spun că au investit în modernizarea instalațiilor, izolarea clădirilor și extinderea producției de energie din surse regenerabile pentru a limita impactul costurilor.

O industrie de 4,5 miliarde de euro

Parmigiano Reggiano este produs de peste 800 de ani și reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri gastronomice ale Italiei.

Industria generează anual aproximativ 4,5 miliarde de euro, susține mii de locuri de muncă și are o puternică orientare către export. În 2025, peste jumătate din producția de Parmigiano Reggiano a fost vândută pe piețele externe, Statele Unite fiind cea mai importantă destinație.

Reprezentanții industriei avertizează că, dacă fenomenele meteorologice extreme vor deveni mai frecvente și mai intense, impactul nu se va limita la reducerea producției de lapte, ci va duce și la creșterea costurilor de producție și depozitare.

România importă anual cantități importante de Parmigiano Reggiano și alte brânzeturi maturate din Italia. O eventuală reducere a producției sau majorarea costurilor în regiunea Emilia-Romagna s-ar putea reflecta, în timp, în prețurile de la raft și pe piața europeană a produselor lactate.