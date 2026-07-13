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Focarul de norovirus afectează peste 100 de persoane în Portugalia. O anchetă privind originea focarului e în desfășurare

Peste 100 de persoane din Portugalia sunt afectate de norovirus. Simptome precum vărsături și diaree, greață, febră, dureri abdominale și dureri de cap s-au numărat printre semnele care au ajutat la diagnosticarea bolii. O anchetă privind originea focarului este în desfășurare.
Focarul de norovirus afectează peste 100 de persoane în Portugalia. O anchetă privind originea focarului e în desfășurare
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
13 iul. 2026, 13:40, Știri externe
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Departamentul de urgențe al spitalului Caldas da Rainha din Portugalia a tratat, săptămâna trecută, peste 60 de persoane cu diverse simptome, potrivit Euronews.

Printre acestea, se numărau vărsături și diaree și, în unele cazuri, greață, febră, dureri abdominale și dureri de cap, Simptomele au dus la identificarea unui focar de norovirus.

Sunt confirmate 122 de persoane infectate

Potrivit unui ziar local, consiliul municipal a confirmat ulterior 122 de persoane infectate. Confirmarea a avut loc după ce a primit un raport cu rezultatele testelor de laborator.

„Culturile de materii fecale trimise către Instituto Nacional de Salud Doutor Ricardo Jorge au avut rezultate pozitive pentru norovirusul de genogrup II. A fost identificat astfel probabilul agent responsabil de focar”, se arată în comunicat, potrivit sursei.

Cazurile, legate de un turneu internațional de fotbal

Majoritatea cazurilor identificate, aproximativ 80, sunt legate de un turneu internațional de fotbal pentru tineret. Acesta s-a desfășurat în municipalitățile Caldas da Rainha și Óbidos între 24 iunie și 8 iulie.

Prin urmare, autoritățile de sănătate publică și Autoritatea pentru Siguranță Alimentară și Economică au efectuat teste asupra serviciului de catering furnizat la turneu. Au fost colectate probe de alimente și de suprafață. Cu toate acestea, nu s-au găsit dovezi care să sugereze că mâncarea ar fi sursa. Ancheta continuă pentru a determina originea focarului, mai arată sursa citată.

Organizatorul evenimentului sportiv a descris turneul drept unul dificil. 

„Acest an ne-a adus provocări care nu erau în planurile noastre: un val de căldură intens și o epidemie virală care a afectat participanții la turneul nostru. Au fost zile dificile, în care am încercat să luăm decizii rapid și bine. Am pus întotdeauna sănătatea tuturor mai presus de orice”, a transmis acesta.

Ce este norovirusul

Norovirusul este una dintre cele mai frecvente cauze ale gastroenteritei. Acest virus este extrem de contagios, indică sursa.

Se transmite de la persoană la persoană prin contactul cu obiecte și suprafețe contaminate. De asemenea, se transmite și prin consumul de apă sau alimente,în special crustacee crude și legume spălate necorespunzător.

La începutul verii, autoritățile sanitare au avertizat că „din cauza căldurii, a zilelor mai lungi, a meselor în oraș, a petrecerilor, a plajelor, a cluburilor de vacanță și a reuniunilor de familie” există o probabilitate mai mare de răspândire a unor virusuri.

În luna mai a acestui an, un focar de norovirus s-a răspândit la bordul navei Ambition. Nava de croazieră avea peste 1.700 de persoane la bord. Pasagerii și echipajul au fost forțați să fie izolați în timpul unei escale la Bordeaux, potrivit aceleiași surse.

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