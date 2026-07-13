Mii de polițiști și jandarmi mobilizați în Paris de Ziua Națională a Franței și pentru semifinala Campionatului Mondial

Aproximativ 7.000 de polițiști și jandarmi și 2.000 de pompieri vor fi mobilizați, marți, la Paris, potrivit AFP.

Mobilizare pentru asigurarea evenimentelor de Ziua Națională a Franței

Autoritățile vor fi prezente în capitală și în împrejurimi pentru a asigura siguranța festivităților de 14 iulie, organizate pentru a sărbători Ziua Națională a Franței. De asemenea, sunt mobilizați și pentru a preveni orice tulburări în timpul semifinalei Campionatului Mondial de fotbal.

De Ziua Națională a Franței, Franța va juca împotriva Spaniei în cadrul semifinalei Campionatului Mondial, potrivit sursei citate.

Prefectura poliției din Paris a precizat că luni, deja, 3.000 de ofițeri de poliție, întăriți de 1.000 de membri ai unităților mobile de forță și 2.000 de pompieri din cadrul brigadei de pompieri din Paris, vor fi mobilizați în capitală. Ei vor fi prezenți pentru a asigura concertul planificat pe Champ-de-Mars și spectacolul pirotehnic și cu drone de seară.

Ultima paradă a lui Macron ca președintele Franței

A doua zi, accentul se va pune pe asigurarea paradei militare din 14 iulie de pe Champs-Élysées. Aceasta va fi ultima a lui Emmanuel Macron ca șef de stat. De asemenea, autoritățile vor fi prezente pentru asigurarea securității în cadrul semifinalei Cupei Mondiale. Aceasta „rămâne o sărbătoare pentru cât mai mulți oameni”, conform aceleiași surse.

Vor fi mobilizați 5.000 de ofițeri din cadrul Prefecturii Poliției din Paris. De asemenea, vor fi mobilizați și 2.000 de ofițeri de poliție și jandarmi din cadrul unităților mobile de forțe și 2.000 de pompieri din cadrul Brigăzii de Pompieri din Paris. În total, 70.000 de ofițeri de poliție și jandarmi vor fi desfășurați în toată țara. Acest lucru a fost anunțat duminică de ministrul de Interne, Laurent Nuñez.