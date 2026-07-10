După aproape 1.000 de ani, celebra Tapiserie Bayeux revine în Marea Britanie

Tapiseria a fost transportată dintr-o locație secretă din nordul Franței și a ajuns la British Museum în cursul nopții de joi spre vineri, escortată de poliție. În jurul orei 02:50, lăzile speciale în care se afla artefactul au fost descărcate în zona de acces a muzeului, în prezența ambasadorului Franței în Regatul Unit și a directorului British Museum.

Împrumutul a fost posibil după acordul finalizat anul trecut între președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Sir Keir Starmer. Muzeul din Bayeux, unde tapiseria era expusă permanent din 1983, este în prezent închis pentru lucrări de renovare, relatează BBC.

Cum a fost protejat unul dintre cele mai valoroase artefacte medievale

Pentru a evita orice deteriorare, tapiseria a fost transportată pe suportul special pe care este păstrată după ce a fost demontată din muzeul din Bayeux anul trecut. Acesta a fost introdus într-o ladă cu control permanent al temperaturii și umidității, apoi într-o structură exterioară prevăzută cu arcuri metalice care au absorbit vibrațiile și șocurile produse în timpul transportului.

Artefactul a traversat Canalul Mânecii prin Eurotunnel, iar înainte de deplasarea propriu-zisă au fost efectuate două transporturi de probă folosind o copie textilă a tapiseriei. Testele au urmărit măsurarea vibrațiilor și identificarea celei mai sigure rute.

Reprezentanții British Museum au precizat că niciun muzeu nu ar accepta transportul unui obiect dacă ar exista riscul deteriorării acestuia. La rândul său, trimisul special al Regatului Unit pentru acest împrumut, Peter Ricketts, a declarat că au fost luate toate măsurile posibile pentru protejarea exponatului și că operațiunea simbolizează colaborarea dintre două națiuni cu o istorie comună.

O broderie care a schimbat modul în care este înțeleasă istoria Angliei

Deși este cunoscută drept Tapiseria Bayeux, lucrarea nu este, din punct de vedere tehnic, o tapiserie, ci o broderie realizată pe pânză de in cu fire colorate din lână.

Opera, lungă de aproximativ 70 de metri și realizată în secolul al XI-lea, ilustrează în 58 de scene evenimentele care au precedat Cucerirea Normandă a Angliei din 1066. Broderia cuprinde 626 de personaje, dintre care doar șase sunt femei, 202 cai, numeroase corăbii, arme și scene de luptă, inclusiv reprezentarea soldatului despre care se crede că este regele Harold al II-lea, lovit de o săgeată, deși istoricii discută dacă acest detaliu a fost adăugat ulterior.

Specialiștii consideră că lucrarea este un document excepțional despre viața medievală din Normandia și Anglia, oferind informații despre arhitectură, fortificații, armament, navigație și viața de zi cu zi într-o perioadă decisivă pentru istoria Europei.

Cucerirea Normandă a schimbat profund Anglia, prin redistribuirea terenurilor către nobilii normanzi, construirea a sute de castele, înlocuirea elitei politice și religioase anglo-saxone și introducerea în limba engleză a mii de cuvinte de origine franceză, inclusiv termeni precum „law”, „parliament” și „justice”.

Interes uriaș, dar și controverse

Anunțul împrumutului a stârnit reacții puternice în Franța. O petiție a catalogat mutarea tapiseriei drept o „crimă împotriva patrimoniului”, invocând fragilitatea obiectului. Printre cei care și-au exprimat rezervele s-a numărat și artistul David Hockney, care, înainte de moartea sa, declara că unele opere sunt prea valoroase pentru a fi expuse riscului unui astfel de transport.

Potrivit curatorilor, faptul că broderia a supraviețuit aproape o mie de ani este „un miracol”, având în vedere pericolele la care a fost expusă de-a lungul timpului, precum umezeala, incendiile, mucegaiul, insectele sau rozătoarele.

Interesul public pentru expoziție este deja fără precedent. British Museum a vândut un număr record de 100.000 de bilete chiar în prima zi de punere în vânzare. Tapiseria va fi expusă în poziție orizontală, conform condițiilor impuse de împrumut, iar un nivel tip mezanin le va permite vizitatorilor să admire pentru prima dată întreaga lucrare dintr-o singură privire. Înainte de deschiderea expoziției, specialiștii muzeului vor efectua mai multe săptămâni de examinări și verificări minuțioase ale stării de conservare.