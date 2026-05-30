Emmanuel Macron, mesaj de bucurie după victoria PSG în Liga Campionilor: „Franţa este mândră. O nouă stea străluceşte peste Paris”

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a felicitat sâmbătă seara echipa Paris Saint-Germain după câştigarea Ligii Campionilor, în urma finalei dramatice cu Arsenal.

Macron a transmis un mesaj pe platforma X imediat după victoria obţinută de echipa pariziană la loviturile de departajare. „O nouă stea străluceşte peste Paris! Bravo PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franţa este mândră”, a scris Emmanuel Macron pe pagina sa de X.

PSG a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-3 d.l.d.), în finala UEFA Champions League din 2026.

Prin această, Paris Saint-Germain a devenit primul club francez care reuşeşte să câştige de două ori cea mai importantă competiţie europeană intercluburi.

Astfel, PSG a depăşit performanţa rivalilor de la Olympique Marseille, echipa susţinută de altfel chiar de Emmanuel Macron, care a câştigat Liga Campionilor o singură dată, în 1993.