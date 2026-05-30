Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron, mesaj de bucurie după victoria PSG în Liga Campionilor: „Franţa este mândră. O nouă stea străluceşte peste Paris”

Emmanuel Macron, mesaj de bucurie după victoria PSG în Liga Campionilor: „Franţa este mândră. O nouă stea străluceşte peste Paris”

Președintele Emmanuel Macron a felicitat PSG pentru câștigarea Ligii Campionilor de sâmbătă seara. El a declarat că „Franţa este mândră”, după ce echipa a devenit primul club francez care câștigă trofeul de două ori.
Emmanuel Macron, mesaj de bucurie după victoria PSG în Liga Campionilor: „Franţa este mândră. O nouă stea străluceşte peste Paris”
Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
30 mai 2026, 23:29, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a felicitat sâmbătă seara echipa Paris Saint-Germain după câştigarea Ligii Campionilor, în urma finalei dramatice cu Arsenal.

Macron a transmis un mesaj pe platforma X imediat după victoria obţinută de echipa pariziană la loviturile de departajare. „O nouă stea străluceşte peste Paris! Bravo PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franţa este mândră”, a scris Emmanuel Macron pe pagina sa de X.

PSG a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-3 d.l.d.), în finala UEFA Champions League din 2026.

Prin această, Paris Saint-Germain a devenit primul club francez care reuşeşte să câştige de două ori cea mai importantă competiţie europeană intercluburi.

Astfel, PSG a depăşit performanţa rivalilor de la Olympique Marseille, echipa susţinută de altfel chiar de Emmanuel Macron, care a câştigat Liga Campionilor o singură dată, în 1993.

După acest triumf istoric de sâmbătă seară, atmosfera din capitala Franţei s-a transformat într-o adevărată sărbătoare, iar mii de suporteri au ieşit pe străzile Parisului pentru a celebra succesul echipei.

Autorităţile se aşteaptă ca petrecerile şi manifestările fanilor să continue până dimineaţă, după una dintre cele mai importante nopţi din istoria fotbalului francez.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Imaginile cenzurate de UEFA la televizor! » Haos total după golul lui Dembele: poliția a intrat în forță pe stadion
GSP.ro
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
Gandul
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia