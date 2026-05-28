Franța, prima țară europeană care începe să subvenționeze tratamentele împotriva obezității

Anunțul a fost făcut joi de ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, într-o intervenție la postul TF1, preluat de Le Monde. Oficialul a afirmat că Franța devine primul stat din Uniunea Europeană care introduce rambursarea permanentă a acestor medicamente prin sistemul general de asigurări de sănătate.

Potrivit ministrului, costul estimat al programului va ajunge la circa 100 de milioane de euro pe an, odată cu creșterea numărului de prescripții. Estimarea se bazează pe un grup țintă de aproximativ un milion de persoane. Această cifră a fost folosită și în negocierile dintre autorități și companiile farmaceutice pentru stabilirea prețurilor.

Rata oficială de rambursare va fi de 65%. În practică însă, majoritatea pacienților eligibili vor beneficia de acoperire integrală. Ministrul a explicat că aproape toți acești pacienți sunt deja incluși în programe de compensare totală, din cauza stării lor de sănătate.

De rambursare vor putea beneficia pacienții care suferă de obezitate severă sau morbidă. Accesul la tratamente va începe de la jumătatea lunii iunie.

Wegovy este produs de compania daneză Novo Nordisk, iar Mounjaro este dezvoltat de compania americană Eli Lilly. Cele două medicamente fac parte din noua generație de tratamente pentru slăbit. Acestea au devenit extrem de populare în ultimii ani și au generat venituri importante pentru producători. În același timp, tratamentele au fost criticate din cauza unor limitări și efecte secundare.

Costuri ridicate pentru medicamentele antiobezitate

Prețul ridicat al acestor medicamente rămâne o problemă în numeroase state, inclusiv în Franța. Pacienții francezi plătesc în prezent aproximativ 300 de euro pe lună pentru injecții. Terapia este disponibilă în Franța încă din 2024, pe bază de rețetă, însă până acum nu era compensată de sistemul public de sănătate.

Autoritățile franceze au decis în iunie 2025 să permită tuturor medicilor să prescrie aceste tratamente. Anterior, rețetele puteau fi emise doar de specialiști, precum endocrinologii.

La finalul lunii ianuarie, peste 70.000 de pacienți din Franța urmau tratament cu Mounjaro, potrivit estimărilor oficiale.

Un studiu francez publicat în 2024 arată că aproximativ 18% din populația Franței suferă de obezitate. Procentul echivalează cu aproape 10 milioane de persoane.