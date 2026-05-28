Avertismentul IISS: Un conflict între SUA și China cu privire la Taiwan riscă să degenereze într-o escaladare nucleară

Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, a transmis joi, înaintea Dialogului Shangri-La de la Singapore, că lumea se află în pragul unei noi curse a înarmării nucleare, „cu regiunea Asia-Pacific în centrul său”, potrivit Reuters.

„Statele din regiune și cele cu interese strategice își extind arsenalele nucleare, în timp ce statele care nu dețin arme nucleare urmăresc să-și dezvolte capacități de lovire convențională la distanță mare: ambele tendințe punând în pericol stabilitatea strategică”, se arată în evaluarea IISS.

Taiwanul, conflictul din Iran și incertitudinile privind angajamentele SUA față de regiune sunt așteptate să fie teme importante la Dialogul Shangri-La, cea mai mare reuniune anuală de apărare din Asia. Conferința are loc între 29 și 31 mai și reunește miniștri, generali, șefi ai serviciilor de informații, diplomați, analiști și reprezentanți ai industriei de apărare.

Evenimentul are loc după summitul dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul său american Donald Trump, desfășurat la Beijing pe 14 și 15 mai. Întâlnirea a provocat îngrijorări la Taipei privind angajamentul SUA de a ajuta insula guvernată democratic să se apere.

Beijingul nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a prelua controlul asupra Taiwanului, dar a spus că preferă „reunificarea pașnică”.

China a intensificat presiunea asupra Taiwanului prin creșterea prezenței militare în jurul insulei, iar Taipeiul rămâne în alertă pentru posibile noi acțiuni chineze.

IISS avertizează asupra lipsei unor limite clare

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să vorbească sâmbătă la conferința de la Singapore. China nu a confirmat încă participarea ministrului Apărării, Dong Jun.

Evaluarea IISS, de 156 de pagini, analizează doctrinele militare în schimbare din regiune și modul în care s-ar putea desfășura un conflict privind Taiwanul.

Potrivit documentului, forțele americane și chineze ar avea obiective diferite într-un astfel de scenariu. China ar încerca să țină la distanță SUA și aliații săi, în timp ce Washingtonul ar încerca să consolideze capacitatea Taiwanului de a rezista. Ambele părți ar putea însă lansa operațiuni extinse în mai multe domenii militare.

„Conflictul cu China ar risca o escaladare, posibil până la nivel nuclear, având în vedere importanța strategică a Taiwanului pentru Beijing”, se arată în document.

„În prezent, există puține dovezi publice care să sugereze că ambele armate înțeleg limitele necesare pentru a preveni sau regulile de angajare care ar restricționa posibilitatea ca fiecare parte să vizeze nodurile-cheie de comandă, control, comunicații, computere, informații, supraveghere și recunoaștere ale celeilalte”, precizează IISS.

„Perspectiva unei escaladări nucleare va continua, așadar, să planeze amenințător asupra unui conflict major între Statele Unite și China”.

Deși arsenalele nucleare ale SUA și Rusiei rămân mult mai mari decât cel al Chinei, oficiali americani și analiști în controlul armamentului spun că Beijingul își dezvoltă și își modernizează capacitățile nucleare într-un ritm mai rapid decât orice altă putere nucleară.