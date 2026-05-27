Prima pagină » Economic » Cel mai lung pod din lume poate fi parcurs cu mașina în trei sferturi de oră

Cel mai lung pod din lume poate fi parcurs cu mașina în trei sferturi de oră

Cel mai lung pod din lume are 55 de kilometri și poate fi parcurs cu mașina în aproximativ trei sferturi de oră. Obiectivul uriaș leagă trei orașe din sudul Chinei. Construcția a costat peste 17 miliarde de euro.
Cel mai lung pod din lume poate fi parcurs cu mașina în trei sferturi de oră
sursa foto: X
Petru Mazilu
27 mai 2026, 16:45, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cel mai lung pod din lume are 55 de kilometri, traversează Delta Râului Pearl și leagă orașele Hong Kong, Zhuhai și Macau, potrivit Mirror. Construcția rezistentă la cutremure a fost declarată drept cea mai lungă traversare maritimă din lume.

Structura impresionantă a fost construită în nouă ani și a costat între 17 și 18 miliarde de euro. Secțiunea principală a obiectivului include trei poduri pe canale de navigație, Jiuzhou, Jianghai și Qingzhou. Acestea au fost astfel construite astfel încât să permită navelor mari să navigheze prin unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport maritim din China.

Cel mai lung pod din lume are mai multe secțiuni

În timpul lucrărilor, inginerii s-au confruntat cu provocări considerabile, inclusiv taifunuri violente. Podul utilizează piloni cu o singură coloană ancorați în fundul mării pentru a limita interferența cu curenții de apă și a reduce efectul asupra speciilor maritime. Cele trei poduri principale au structuri susținute de cabluri, fiecare cu un design unic.

Obiectivul are mai multe componente, inclusiv deschideri extinse, insule artificiale și drumuri de legătură. În total au fost folosite 400.000 de tone de oțel, iar podul a fost proiectat să reziste la cutremure și furtuni violente.

Cel mai lung pod din lume va transforma întreaga regiune

Podul face parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conexiunilor de transport în întreaga zonă pe care Beijingul vrea să o transforme într-un centru economic de talie mondială.

În trecut, legătură cea mai facilă între orașele din regiune era asigurată de feribot. În prezent, traficul zilnic pe pod a ajuns la o medie de 11.000 de mașini.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Unde să te adăpostești de fulgere? Care este cel mai sigur loc și cel mai periculos
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia