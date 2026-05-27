Cel mai lung pod din lume poate fi parcurs cu mașina în trei sferturi de oră

Cel mai lung pod din lume are 55 de kilometri, traversează Delta Râului Pearl și leagă orașele Hong Kong, Zhuhai și Macau, potrivit Mirror. Construcția rezistentă la cutremure a fost declarată drept cea mai lungă traversare maritimă din lume.

Structura impresionantă a fost construită în nouă ani și a costat între 17 și 18 miliarde de euro. Secțiunea principală a obiectivului include trei poduri pe canale de navigație, Jiuzhou, Jianghai și Qingzhou. Acestea au fost astfel construite astfel încât să permită navelor mari să navigheze prin unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport maritim din China.

Cel mai lung pod din lume are mai multe secțiuni

În timpul lucrărilor, inginerii s-au confruntat cu provocări considerabile, inclusiv taifunuri violente. Podul utilizează piloni cu o singură coloană ancorați în fundul mării pentru a limita interferența cu curenții de apă și a reduce efectul asupra speciilor maritime. Cele trei poduri principale au structuri susținute de cabluri, fiecare cu un design unic.

Obiectivul are mai multe componente, inclusiv deschideri extinse, insule artificiale și drumuri de legătură. În total au fost folosite 400.000 de tone de oțel, iar podul a fost proiectat să reziste la cutremure și furtuni violente.

Cel mai lung pod din lume va transforma întreaga regiune

Podul face parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conexiunilor de transport în întreaga zonă pe care Beijingul vrea să o transforme într-un centru economic de talie mondială.

În trecut, legătură cea mai facilă între orașele din regiune era asigurată de feribot. În prezent, traficul zilnic pe pod a ajuns la o medie de 11.000 de mașini.