Coreea de Sud: Un cetățean chinez, suspectat a fi un disident politic, a fost reținut pe mare

Garda de coastă din Coreea de Sud a anunțat miercuri că bărbatul a fost identificat luni seară la aproximativ 38 de mile marine de coasta de vest, după ce un vas de pescuit a alertat autoritățile.

Acesta a fost reținut și este anchetat pentru presupuse încălcări ale legislației privind imigrația, notează Reuters.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost găsit în apele teritoriale sud-coreene, confirmând doar că suspectul este un cetățean chinez aflat în jurul vârstei de 60 de ani, fără a oferi alte detalii despre identitatea sa sau despre traseul parcurs.

Cine este Dong Guangping?

Bărbatul este Dong Guangping, fost polițist chinez și cunoscut disident, care a petrecut ani de zile în detenție din cauza activităților sale.

Avocatul său a confirmat identitatea acestuia pentru CNN însă a precizat că nu poate oferi alte detalii având în vedere că ancheta autorităților de la Seul este în desfășurare.

Dong a încercat în repetate rânduri să fugă din China prin Thailanda și Vietnam. De fiecare dată, autoritățile locale l-au reținut și l-au deportat înapoi în China. Atât bărbatul, cât și familia sa au primit azil în Canada.

Zona în care a fost găsit se află pe una dintre cele mai scurte rute maritime dintre China și Coreea de Sud, distanța fiind de aproximativ 310 kilometri.

Ambasada Chinei la Seul și Ministerul chinez de Externe nu au oferit deocamdată comentarii oficiale cu privire la incident.