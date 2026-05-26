Coreea de Nord lansează un proiectil neidentificat în mare

Coreea de Nord a lansat, marți, un proiectil neidentificat în largul coastei sale de vest, potrivit anunțului dat de armata sud-coreeană. Acesta este cel mai recent test de antrenament realizat de țara asiatică în acest an.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
26 mai 2026, 08:36, Știri externe
Comunicatul publicat de Statului Major Interarme al Coreei de Sud nu a oferit alte detalii, potrivit Associated Press. 

Ultima lansare de rachete a fost realizată în 19 aprilie, când Phenianul a lansat mai multe rachete cu rază scurtă de acțiune. Exercițiul miliar a fost atunci descris de presa de stat din Coreea de Nord drept „o demonstrație a focoaselor de tip bombă cu submuniție”.

Kim Jong Un, liderul nord-coreean s-a concentrat pe extinderea arsenalului său nuclear și de rachete de când diplomația nucleară cu președintele american Donald Trump s-a prăbușit în 2019.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a relua discuțiile cu Kim, însă Phenianul a ignorat până acum demersurile și a îndemnat Washingtonul să renunțe la cererile privind dezarmarea nucleară a Coreei de Nord ca o condiție prealabilă pentru discuții.

Poziție tot mai dură față de Coreea de Sud

Kim Jong Un a adoptat o poziție din ce în ce mai dură față de Coreea de Sud, pe care a declarat-o inamicul permanent și cel mai ostil al țării sale, în timp ce relațiile diplomatice sunt blocate și tensiunile cresc din cauza ambițiilor sale nucleare.

Lansarea a avut loc la câteva ore după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung, în cadrul unei ședințe de cabinet, a solicitat eforturi mai susținute pentru dezvoltarea armatei țării.

Liderul sud-coreean pus accentul pe capacitățile de inteligență artificială și pe cele ale dronelor, precum și pe posibila achiziție a unui submarin cu propulsie nucleară, o chestiune care a făcut parte din relațiile sale diplomatice cu Washingtonul.

Lee nu a făcut referire în mod specific la amenințările reprezentate de Coreea de Nord, dar a subliniat importanța ca Seoulul să dea dovadă de „hotărârea de a-și asuma responsabilitatea și de a-și asigura singură securitatea”, afirmând că o astfel de atitudine ar consolida, de asemenea, alianța țării cu Statele Unite.

