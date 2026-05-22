Coreea de Sud cumpără interceptoare de rachete SM-6 din SUA. Investiție de peste 350 de milioane de dolari pentru apărare

Coreea de Sud intenționează să achiziționeze interceptoare de rachete SM-6, lansate de pe nave, din Statele Unite, într-un program care se va derula până în 2034 și care vizează întărirea capacităților de apărare.
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 12:56, Știri externe
Anunțul a fost făcut vineri de Administrația pentru Achiziții de Apărare (DAPA), care a precizat că proiectul a fost aprobat de Comitetul pentru Promovarea Programelor de Apărare. Valoarea estimată a achiziției este de 530 de miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 351,5 milioane de dolari, notează Baha.

Potrivit instituției, noile interceptoare vor îmbunătăți capacitatea distrugătoarelor Aegis de a face față amenințărilor aeriene și balistice.

„Proiectul este așteptat să consolideze capacitățile de apărare navă-aer ale distrugătoarelor Aegis împotriva rachetelor balistice anti-navă ale inamicului, a aeronavelor și a rachetelor de croazieră, precum și să îmbunătățească apărarea antibalistică”, se arată în comunicatul DAPA.

