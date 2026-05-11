Coreea de Nord a obținut 13 miliarde de dolari din sprijinul militar acordat Rusiei, susține serviciul de informații sud-coreean

Suma, dacă va fi confirmată, ar reprezenta un câștig economic uriaș pentru regimul de la Phenian, care nu publică date economice oficiale. ONU estimează că PIB-ul Coreei de Nord a fost de 17,2 miliarde de dolari în 2024, în timp ce banca centrală a Coreei de Sud îl evaluează la 25,3 miliarde de dolari, potrivit The Moscow Times.

În schimbul armelor și al soldaților trimiși în sprijinul Rusiei, Coreea de Nord ar fi primit valută, livrări de energie și tehnologii militare importante, ceea ce a ajutat regimul să reducă efectele sancțiunilor internaționale.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat legăturile militare, economice și culturale după invazia Ucrainei din 2022. În 2024, cele două state au semnat un tratat de apărare reciprocă care le obligă să ofere sprijin militar dacă una dintre ele este atacată.

Doar în 2025, livrările nord-coreene de lansatoare multiple de rachete, obuze și rachete balistice cu rază scurtă către Rusia au fost evaluate între 7 și 13,8 miliarde de dolari, potrivit Institutului pentru Strategie de Securitate Națională, un centru de cercetare finanțat de guvernul de la Seul.

De asemenea, Rusia ar fi plătit peste 600 de milioane de dolari pentru desfășurarea de trupe nord-coreene începând de la sfârșitul anului 2024. Desfășurările au avut loc după incursiunea surpriză a forțelor ucrainene în regiunea Kursk, din sud-vestul Rusiei, în august acelui an.

În februarie, un parlamentar sud-coreean care a vizitat Ucraina a declarat că aproximativ 10.000 de membri ai forțelor speciale nord-coreene, 10.000 de ingineri și „sute” de operatori de drone se aflau încă în zona de luptă.

Sprijinul acordat Rusiei ar fi avut însă un cost uman ridicat pentru Coreea de Nord. Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți până la jumătatea lunii februarie.