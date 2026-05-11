Netanyahu afirmă că războiul cu Iranul nu s-a încheiat: „Încă mai este material nuclear care trebuie eliminat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, într-un interviu pentru emisiunea „60 Minutes” de la CBS, că războiul cu Iranul nu s-a încheiat, întrucât Iranul deține în continuare uraniu îmbogățit care „eliminat”.

„Cred că [războiul] a realizat multe, dar nu s-a terminat, deoarece există încă material nuclear, uraniu îmbogățit, care trebuie scos din Iran”, a declarat Netanyahu în interviul difuzat duminică.

„Există încă instalații de îmbogățire [a uraniului] care trebuie desființate. Există încă grupări pe care Iranul le susține. Există rachete balistice pe care încă vor să le producă. Acum, am distrus o mare parte din ele, dar toate acestea sunt încă acolo și mai sunt lucruri de făcut”, a mai spus premierul israelian pentru sursa citată.

Netanyahu a mai sugerat în cadrul interviului pentru „60 Minutes” că uraniul poate fi îndepărtat fizic, fie că va exista sau nu un acord cu Teheranul, și a precizat că Washingtonul este de acord cu oricare dintre aceste opțiuni.

„Președintele [SUA] Donald Trump mi-a spus: «Vreau să merg acolo». Și cred că se poate face fizic. Asta nu este problema. Dacă ai un acord și intri și îl scoți, de ce nu? Acesta este cel mai bun mod”, a afirmat premierul israelian.

Întrebat dacă uraniul poate fi eliminat cu forța dacă nu se ajunge la un acord, acesta a evitat să dea un răspuns clar.

„O să-mi pui aceste întrebări, eu o să le evit, pentru că nu o să vorbesc despre posibilitățile noastre militare… Nu o să dau un calendar pentru asta, dar o să spun că este o misiune extrem de importantă”, a conchis Netanyahu.