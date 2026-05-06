Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină pentru a pune capăt războiului și pentru a stabili un cadru pentru negocieri nucleare mai detaliate, potrivit Axios.
Sorina Matei
06 mai 2026, 14:02, Știri externe

Oficialii americani cred că sunt aproape de a semna un memorandum de înțelegere de doar o pagină cu Iranul. Acesta ar trebui să pună capăt ostilităților și să servească drept bază pentru „negocieri nucleare mai detaliate”, relatează Axios , citând surse.

SUA așteaptă răspunsul Iranului cu privire la mai multe puncte cheie în următoarele 48 de ore.

Potrivit publicației, „nu s-a convenit încă nimic”, dar sursele acesteia asigură că „acesta este cel mai aproape de un acord pe care l-am ajuns” de la izbucnirea ostilităților.

După cum clarifică Axios, SUA consideră că conducerea iraniană este divizată, iar ajungerea la un consens între diferitele facțiuni ar putea fi dificilă. Potrivit a doi oficiali anonimi, decizia de ieri a lui Donald Trump de a suspenda Operațiunea Proiectul Libertate din Strâmtoarea Ormuz „s-a bazat pe progresul negocierilor”.

Memorandumul conține 14 puncte. Acestea includ:

  • sfârșitul războiului din regiune și începerea unei perioade de negocieri de 30 de zile privind un acord detaliat privind deschiderea Strâmtorii Ormuz de către ambele țări;
  • Angajamentul Iranului de a introduce un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului (se discută o perioadă de 12 ani);
  • scoaterea uraniului puternic îmbogățit din Iran (se discută opțiunea transferului acestuia în Statele Unite);
  • Renunțarea Iranului la dorința sa de a deține arme nucleare și încetarea funcționării instalațiilor nucleare subterane;
  • Acordul SUA de ridicare a sancțiunilor și deblocare a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate;
  • Consimțământul Iranului pentru inspecții în țară, inclusiv inspecții inopinate ale ONU.

Emisarul prezidențial special al SUA, Steven Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, discută memorandumul cu mai mulți oficiali iranieni. Axios relatează că discuțiile au loc „atât direct, cât și prin intermediari”.

