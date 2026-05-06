Oficialii americani cred că sunt aproape de a semna un memorandum de înțelegere de doar o pagină cu Iranul. Acesta ar trebui să pună capăt ostilităților și să servească drept bază pentru „negocieri nucleare mai detaliate”, relatează Axios , citând surse.
SUA așteaptă răspunsul Iranului cu privire la mai multe puncte cheie în următoarele 48 de ore.
Potrivit publicației, „nu s-a convenit încă nimic”, dar sursele acesteia asigură că „acesta este cel mai aproape de un acord pe care l-am ajuns” de la izbucnirea ostilităților.
După cum clarifică Axios, SUA consideră că conducerea iraniană este divizată, iar ajungerea la un consens între diferitele facțiuni ar putea fi dificilă. Potrivit a doi oficiali anonimi, decizia de ieri a lui Donald Trump de a suspenda Operațiunea Proiectul Libertate din Strâmtoarea Ormuz „s-a bazat pe progresul negocierilor”.
Memorandumul conține 14 puncte. Acestea includ:
Emisarul prezidențial special al SUA, Steven Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, discută memorandumul cu mai mulți oficiali iranieni. Axios relatează că discuțiile au loc „atât direct, cât și prin intermediari”.