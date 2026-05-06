Iranul și SUA „sunt pe punctul de a conveni asupra unui memorandum pentru încetarea conflictului”

Un acord ar depinde de ridicarea de către ambele părți a restricțiilor din jurul Strâmtorii Ormuz, arată Independent.

Se raportează, de asemenea, că acesta ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii nucleare și acordul SUA de a ridica sancțiunile asupra țării și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate.

Vestea apare la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că va suspenda planul său de a escorta nave prin Strâmtoarea Ormuz. El a motivat decizia prin „progrese semnificative” către un acord de încetare a războiului cu Iranul.

Trump a declarat că decizia de a suspenda „Proiectul Libertate” s-a bazat „pe solicitarea Pakistanului și a altor țări, pe succesul militar extraordinar pe care l-am înregistrat în timpul campaniei împotriva Iranului și, în plus, pe faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în direcția unui acord complet și definitiv cu reprezentanții Iranului”.

Blocada navală americană a porturilor iraniene va rămâne în vigoare, potrivit lui Trump.