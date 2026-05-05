Pentagonul nu a confirmat și nici nu a infirmat existența delfinilor kamikaze ai SUA

„Nu am auzit de delfini kamikaze… Sunt ca niște rechini cu raze laser?”, a spus Daniel Caine. „Nu pot nici confirma, nici nega că avem delfini kamikaze, dar pot confirma că ei, armata iraniană – nu au”, a adăugat Hegseth.

La sfârșitul lunii aprilie, The Wall Street Journal, citând oficiali iranieni , a relatat că Iranul ar putea folosi un nou tip de armă pentru a rupe blocada americană asupra porturilor republicii. Publicația a scris că arme noi, „de la submarine la delfini transportatori de mine”, ar putea fi folosite pentru a ataca navele americane.

Ce sunt delfinii kamikaze?

Iranienii pot echipa delfinii cu mine explozive și să-i utilizeze ca sinucigași cu bombe împotriva navelor militare americane din Strâmtoarea Ormuz, raportează Wall Street Journal. Anterior, Iran a amenințat, de asemenea, să utilizeze submarine și să deterioreze cablurile de telecomunicații subacvatice, care sunt esențiale pentru comunicarea din regiune.

Ideea de a utiliza delfinii în scopuri militare nu este nouă. Armatele folosesc de zeci de ani aceste mamifere marine pentru operațiuni subacvatice. Se pare că, în jurul anului 2000, regimul de la Teheran a primit delfini antrenați încă din perioada sovietică: aceștia puteau nu numai să detecteze mine, ci și să atace inamicul, de exemplu, cu harpoane sau dispozitive explozive.

Atât SUA, cât și Rusia au programe proprii de antrenare militară a delfinilor. În aceste programe, sunt antrenați în principal delfini mari. Datorită ecolocației și vitezei mari, delfinii sunt considerați deosebit de eficienți în detectarea minelor și spionajul subacvatic și deseori servesc ca ultima linie de apărare în porturile militare securizate. Sunt antrenați, de asemenea, să lupte împotriva scufundătorilor inamici: animalele pot atașa buoane marcatoare speciale de scufundătorii inamici, care îi scot la suprafață și îi fac vizibili pentru militari.

În timpul războiului din Irak din 2003, SUA a utilizat delfinii în luptă. În portul Umm Qasr, aceștia au descoperit peste o sută de mine marine. În 2022, flota rusă, potrivit presei, a transferat delfini antrenați în portul Sevastopol pentru a proteja navele militare de înotătorii de luptă ucraineni.

SUA au început o blocadă navală a porturilor iraniene pe 13 aprilie. De atunci, Marina iraniană a interceptat peste 40 de nave comerciale legate de Iran. Blocada a fost un răspuns la decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz. Pe 4 mai, SUA au lansat Operațiunea Proiectul Libertate pentru a îndepărta navele comerciale civile blocate acolo.