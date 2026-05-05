Prima pagină » Știrile zilei » „Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri

„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri

Armata americană menține armistițiul cu Iranul, în ciuda atacurilor din ultimele zile și evenimentelor din Emiratele Arabe Unite. "Iran vrea să facă o înțelegere", a pus Donald Trump.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Rareș Bogdan propune un referendum în PNL, pe model PSD, pentru a decide dacă să rămână sau nu la guvernare: „Să consultăm măcar forurile județene”
Rareș Bogdan propune un referendum în PNL, pe model PSD, pentru a decide dacă să rămână sau nu la guvernare: „Să consultăm măcar forurile județene”
Sorina Matei
05 mai 2026, 19:01, Știri externe

Emiratele Arabe Unite au declarat marți că sunt atacate de rachete și drone iraniene, în ciuda faptului că Washingtonul a declarat că un armistițiu șubred este intact după un schimb de focuri din ziua precedentă, în timp ce forțele americane încercau să deschidă cu forța Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul vrea să facă un acord. Ce nu-mi place la Iran este că ei vor vorbi cu mine cu un respect atât de mare, iar apoi vor merge la televiziune și vor spune: „Nu am vorbit cu președintele!” Face jocuri. (…) Sper că sistemul financiar al Iranului să eșueze. (…) Ar trebui să ridice steagul alb de predare”, a spus Donald Trump, într-o ieșire de la Casa Albă.

Armata americană a declarat că a distrus șase ambarcațiuni mici iraniene, precum și rachete de croazieră și drone, după ce președintele Donald Trump a trimis marina să escorteze petrolierele blocate prin strâmtoare, într-o campanie pe care a numit-o „Proiectul Libertate”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea de protejare a navelor comerciale este temporară și că armistițiul de patru săptămâni nu s-a încheiat . „Nu căutăm o luptă”, a declarat el într-o conferință de presă. „În acest moment, armistițiul este cu siguranță valabil, dar vom urmări situația foarte, foarte atent.”
Iranul a lansat luni rachete asupra navelor americane și a atacat Emiratele Arabe Unite, un aliat regional cheie al Washingtonului, cu rachete și drone. La scurt timp după ce Hegseth a vorbit marți, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că apărarea sa aeriană se confruntă din nou cu atacuri cu rachete și drone provenite din Iran.
Ministerul de Externe al statului arab din Golf a declarat într-un comunicat că atacurile au reprezentat o escaladare serioasă și o amenințare directă la adresa securității țării, adăugând că Emiratele Arabe Unite își rezervă „dreptul deplin și legitim” de a răspunde.
Iranul nu a făcut niciun comentariu imediat pe această temă, deși anterior președintele parlamentului său, Mohammad Baqer Qalibaf, declarase că încălcările armistițiului de către SUA și aliații săi pun în pericol transportul maritim prin strâmtoare, care transportă o mare parte din aprovizionarea mondială cu petrol și îngrășăminte.
„Știm bine că continuarea situației actuale este insuportabilă pentru Statele Unite, deși nici măcar nu am început încă”, a spus el într-o postare pe rețelele de socializare.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor