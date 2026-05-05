Emiratele Arabe Unite au declarat marți că sunt atacate de rachete și drone iraniene, în ciuda faptului că Washingtonul a declarat că un armistițiu șubred este intact după un schimb de focuri din ziua precedentă, în timp ce forțele americane încercau să deschidă cu forța Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul vrea să facă un acord. Ce nu-mi place la Iran este că ei vor vorbi cu mine cu un respect atât de mare, iar apoi vor merge la televiziune și vor spune: „Nu am vorbit cu președintele!” Face jocuri. (…) Sper că sistemul financiar al Iranului să eșueze. (…) Ar trebui să ridice steagul alb de predare”, a spus Donald Trump, într-o ieșire de la Casa Albă.

Armata americană a declarat că a distrus șase ambarcațiuni mici iraniene, precum și rachete de croazieră și drone, după ce președintele Donald Trump a trimis marina să escorteze petrolierele blocate prin strâmtoare, într-o campanie pe care a numit-o „Proiectul Libertate”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea de protejare a navelor comerciale este temporară și că armistițiul de patru săptămâni nu s-a încheiat . „Nu căutăm o luptă”, a declarat el într-o conferință de presă. „În acest moment, armistițiul este cu siguranță valabil, dar vom urmări situația foarte, foarte atent.”

Iranul a lansat luni rachete asupra navelor americane și a atacat Emiratele Arabe Unite, un aliat regional cheie al Washingtonului, cu rachete și drone. La scurt timp după ce Hegseth a vorbit marți, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că apărarea sa aeriană se confruntă din nou cu atacuri cu rachete și drone provenite din Iran.

Ministerul de Externe al statului arab din Golf a declarat într-un comunicat că atacurile au reprezentat o escaladare serioasă și o amenințare directă la adresa securității țării, adăugând că Emiratele Arabe Unite își rezervă „dreptul deplin și legitim” de a răspunde.