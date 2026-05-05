USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul său nu va mai accepta o viitoare majoritate de guvernare cu PSD dacă acesta votează moțiuni de cenzură împreună cu AUR.
Nițu Maria
05 mai 2026, 19:36, Politic

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți seara, într-o conferință de presă, că partidul său nu va mai putea forma o majoritate de guvernare cu PSD dacă social-democrații votează moțiuni de cenzură împreună cu AUR, în contextul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liderul USR a explicat că această poziție ține de diferențele de principiu privind stabilitatea guvernării și raportarea la partidele extremiste.

„Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european.”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a precizat și că USR își menține angajamentul de a rămâne în guvern până la formarea unui nou executiv.

„Pentru noi asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern.”, a spus acesta.

În același timp, Fritz a anunțat că USR a decis să mandateze conducerea pentru discuții politice cu PNL, în vederea gestionării crizei guvernamentale.

„Pentru pașii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.”, a spus acesta.

El a mai spus că în acest moment este nevoie de stabilitate și reforme, în special din partea partidelor pro-europene.

„Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR cu mare responsabilitate față de alegători va livra această claritate și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România.”

