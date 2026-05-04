Dominic Fritz, înaintea moțiunii de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat luni că eforturile de reformă ale reprezentanților USR în Guvern vor continua indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură, adăugând că membrii parlamentului pot alege responsabilitatea în detrimentul comenzilor politice.
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 mai 2026, 10:55, Politic

Susținerea voastră schimbă ecuația politică în aceste zile. Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moțiune mâine, miniștrii USR își vor face datoria și poimâine. Vom continua să scoatem la suprafață porcăriile care au afundat țara noastră în ultimii 36 de ani și să livrăm pentru români”, transmite pe Facebook liderul USR, Dominic Fritz. 

„Ordinul de partid sau responsabilitatea”

Fritz a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor, înaintea moțiunii de cenzură de marți, susținând că aceștia trebuie să aleagă respectarea deciziilor de partid sau votul în interesul cetățenilor. 

Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul șefului de partid și va vota moțiunea, deși ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puțini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne și prospere, cu un vot pentru ca Guvernul Bolojan să poată continua curățenia începută?”, se arată în mesajul președintelui de partid. 

Bilanțul miniștrilor USR

Primarul Timișoarei a amintit și o parte din măsurile luate de miniștrii USR cu scopul de „a aprinde lumina”. 

„Oricum ar fi, România nu se mai poate întoarce în beznă. Lumină aprinsă doar în ultimele zile de către miniștrii USR: Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE din anii de după Revoluție. Diana Buzoianu a obținut alocarea, în bugetul ANAR, a unor sume-record pentru investiții în baraje, podețe și diguri, ca să fim mai bine protejați în fața inundațiilor. Irineu Darău a înaintat premierului propunerea de demitere a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, pentru că au existat prea multe blocaje în digitalizarea administrației publice. Radu Miruţă a cerut demiterea șefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasați din penalități”, spune Fritz. 

Marți, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea a fost depusă și cu sprijinul PSD, după ce formațiune și-a retras miniștrii și toți reprezentanții din aparatul Guvernului. 

