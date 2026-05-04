Diana Buzoianu: Un Guvern minoritar PNL-USR ar fi „mai bun decât orice Guvern PSD”

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat RFI România, în contextul votului decisiv asupra moțiunii de cenzură. Diana Buzoianu a cerut parlamentarilor să voteze „pentru români”, nu în funcție de interese politice: „Așteptarea mea este ca fiecare parlamentar să voteze pentru români, nu pentru a mulțumi un șef de partid sau altul (…). Sper că există suficient de mulți parlamentari, care nu sunt parlamentari de buzunar pentru PSD”. Ministrul a criticat în termeni direcți inițiativa PSD-AUR, sugerând că votul nu ar trebui să fie unul de partid, ci unul de responsabilitate politică.

Posibil scenariu: Guvern minoritar

În cazul în care Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi demis, Buzoianu nu exclude varianta unui Cabinet minoritar. „Discuția onestă este în momentul de față dacă vreun partid dintre USR și PNL își dorește să fie partid de buzunar pentru PSD. USR a spus foarte clar că nu-și dorește (…), PNL pare că și ei au spus exact același lucru”. Ea consideră că, în lipsa unei majorități clare, există două opțiuni: fie formarea unui Guvern minoritar, fie o nouă coaliție condusă de PSD. „Fie se va crea un Guvern minoritar, pentru că în formula actuală pare că o majoritate clară nu mai există, fie va încerca PSD să croiască un Guvern majoritar (…). Partidele care vor merge să facă acum (…) o coaliție (…) se duc în calitate de partide-satelit pentru PSD”.

Nu exclude alegeri anticipate

Ministrul Mediului a menționat și posibilitatea alegerilor anticipate, deși recunoaște dificultatea acestui scenariu: „Știu că toată lumea zice că e foarte greu să ajungi la alegeri anticipate (…), dar parlamentarii își doresc atât de mult posturile lor”. Ea a explicat că decizia finală depinde de voința aleșilor: „Avem două variante: fie parlamentarii își doresc foarte mult posturile lor și atunci vor vota un Guvern (…), fie parlamentarii își doresc să ne întoarcem la cetățeni și sunt dispuși să-și sacrifice poate postul”.

Preferință clară pentru varianta PNL-USR

Diana Buzoianu a subliniat că, deși nu este ideal, un Guvern minoritar ar putea oferi mai multă responsabilitate decât alte formule politice: „Un Guvern minoritar nu este un Guvern perfect (…). În mod cert, consider că un Guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un Guvern PSD cu orice alt partid”.