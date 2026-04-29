Buzoianu: AUR e acum la putere; AUR a ajuns să conducă țara cu pixul PSD

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu se mai pune problema de a aduce AUR la putere, pentru că „AUR e acum la putere” și, împreună cu PSD „aruncă țara în aer”.
Laura Buciu
29 apr. 2026, 17:14, Politic

Întrebată, la Adevărul Live, ce va face USR dacă Nicușor Dan va propune un premier tehnocrat pentru a nu ajunge AUR la putere, Diana Buzoianu a spus că „AUR a fost adus la putere. Nu e vorba de dacă nu se va aduce AUR la putere. AUR acum e la putere. AUR acum, împreună cu PSD, aruncă țara în aer. Nu e adus simbolic. Au blocat guvernul României. Mai mult de atâta nu știu cine poate să dea putere mai mare partidelor extremiste”.

Diana Buzoianu a mai spus că din faptul că în fiecare săptămână există proiecte care sunt trecute cu majoritatea PSD-AUR în Parlament, asta înseamnă că, deși nu sunt la guvernare ca să deconeze măsurile dure care trebuie să fie luate, „AUR are puterea dată de PSD și legitimitatea dată de PSD să-și treacă absolut toate proiectele pe care le vor în Parlament, toate măsurile pe care le vor în Parlament, să lice guvernele, dacă vor, în Executiv”.

„Deci astăzi, în momentul în care vorbim, conducerea PSD, dacă va merge înainte și va vota moțiunea de cenzură împreună cu AUR, noi nu mai vorbim ca să nu fie AUR la guvernare. AUR implicit a ajuns să conducă țara cu pixul PSD-ului”, a mai spus ministrul Mediului.

