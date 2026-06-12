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Ilie Bolojan despre responsabilitatea PSD-ului în formarea Guvernului: „Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”

Ilie Bolojan a precizat vineri că PSD are responsabilitatea de a veni cu o soluție pentru viitorul guvern, după ce a susținut demiterea fostului Executiv.
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Maria Nițu
12 iun. 2026, 13:41, Politic
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Premierul Guvernului demis, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Radio România Actualități, că Partidul Social Democrat (PSD) ar trebui să își asume responsabilitatea formării unei noi majorități și a unui nou guvern, având în vedere că a contribuit la căderea coaliției de guvernare.

Întrebat de ce indică PSD atunci când vorbește despre responsabilitatea formării viitorului guvern și despre posibilitatea ca acesta, condus de Eugen Tomac, să fie susținut din umbră de social-democrați, Ilie Bolojan a spus că există două motive principale.

„I-am nominalizat din două motive, cât se poate de clare. Pentru că sunt cei care au dinamitat coaliția care era formată și care, cu bune și cu relele ei, prin guvernul pe care l-am condus, a scos România din fundătura în care a ajuns anul trecut. Și dinamitând această coaliție, au răspunderea ca cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a susținut că PSD are obligația politică de a încerca formarea unei majorități și din perspectiva faptului că este cea mai mare formațiune parlamentară.

„Este partidul cel mai mare din Parlament. Este anormal ca fiind partidul cel mai mare din Parlament, dacă ești un partid, într-adevăr, care te revendici a fi responsabil, care clamezi în mod public că ai soluții pentru a rezolva problemele, dar pe care nu le-am văzut până acum, atunci când ai ocazia să faci asta, îți revendici acest post în așa fel încât să cauți să formezi o majoritate”, a afirmat Bolojan.

El a mai spus că PSD a demonstrat că poate construi o majoritate parlamentară atunci când a susținut, împreună cu partidul AUR, moțiunea de cenzură împotriva guvernului

„Trebuie să recunoaștem, că din nou este o evidență, că au reușit să formeze o majoritate atunci când, semnând cu AUR moțiunea împotriva guvernului, au și reușit asta. Deci au demonstrat că au această capacitate și atunci dacă ai demonstrat la rău o capacitate, poate demonstrezi și la bine”, a spus premierul demis.

Întrebat cine ar putea susține în Parlament un cabinet propus de candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Eugen Tomac, Ilie Bolojan a evitat să răspundă.

„Partidele se vor pronunța în zilele următoare”, a declarat acesta.

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