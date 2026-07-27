Prima pagină » Politic » Radu Miruță, după reacția Rusiei în cazul dronelor: Pe dronă scrie „Made in Russia”. Nu există niciun argument în apărarea Federației Ruse

Radu Miruță, după reacția Rusiei în cazul dronelor: Pe dronă scrie „Made in Russia”. Nu există niciun argument în apărarea Federației Ruse

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a respins luni seară declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit cărora acuzațiile României privind încălcarea spațiului aerian sunt nefondate.
Sorin Grindeanu: „Am mesaje de la Ilie Bolojan cu 10-11 propuneri”. Liderul PSD spune că va face „o nouă sesiune extraordinară, nu pentru orgoliul lui Bolojan”
Sorin Grindeanu: „Am mesaje de la Ilie Bolojan cu 10-11 propuneri”. Liderul PSD spune că va face „o nouă sesiune extraordinară, nu pentru orgoliul lui Bolojan”
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță: ROMATSA va face recurs după suspendarea licenței. Există un plan de rezervă pentru dirijarea traficului aerian
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță: ROMATSA va face recurs după suspendarea licenței. Există un plan de rezervă pentru dirijarea traficului aerian
România ar putea avea guvern depline cu puteri după 15 august. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu
România ar putea avea guvern depline cu puteri după 15 august. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor: „Nu are cum să plece Ilie Bolojan de la Guvern acum”. Ce declară liderul UDMR despre un guvern minoritar PSD
Kelemen Hunor: „Nu are cum să plece Ilie Bolojan de la Guvern acum”. Ce declară liderul UDMR despre un guvern minoritar PSD
Radu Miruță: România a doborât trei drone rusești în trei zile. Ministrul explică de ce nu decolează mereu F-16 și răspunde despre costurile interceptărilor
Radu Miruță: România a doborât trei drone rusești în trei zile. Ministrul explică de ce nu decolează mereu F-16 și răspunde despre costurile interceptărilor
Andrei Rachieru
27 iul. 2026, 22:04, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oficialul român a afirmat că autoritățile de la București dețin dovezi tehnice care arată că drona doborâtă vineri este de proveniență rusească și a avertizat că Armata Română va intercepta orice dronă care va încălca spațiul aerian al țării.

Într-o intervenție la B1 TV, Radu Miruță a comentat reacția Moscovei, venită după convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe și după solicitarea României de expulzare a unui angajat al Ambasadei Federației Ruse.

Ministrul a spus că declarațiile Mariei Zaharova nu sunt susținute de dovezi și că România și-a fundamentat poziția pe rezultatele expertizelor efectuate asupra dronei recuperate.

„România a venit cu rezultatele unei expertize, cu rezultatele unei anchete, cu produse din drona respectivă recuperată, pe care scrie «Made in Russia», iar tu spui că nu e dronă rusească. Păi bun, dar ăsta e un teatru absurd”, a declarat Miruță.

Potrivit acestuia, reprezentanții Federației Ruse pot încerca să își apere poziția la nivel diplomatic, însă în cazul incidentului de vineri „nu există niciun argument în apărarea poziției Federației Ruse”.

Întrebat dacă actuala situație ar putea duce la o escaladare, ministrul Apărării a răspuns că România va continua să reacționeze ori de câte ori drone pătrund ilegal în spațiul aerian național.

„Atâta timp cât primim drone în România, se așteaptă să ce? Să trimită Ministerul Apărării o adresă în Rusia și să spună felicitări? Ministerul Apărării a dat cu ea jos. Și le spun că vom da jos toate dronele care se vor potrivi contextului nostru”, a conchis Radu Miruță.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
Miruță, mesaj DUR la adresa lui PUTIN: „Dau de pământ cu drona ta”
Gandul
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Cancan
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
Libertatea
Această femeie s-a ales cu o boală nemiloasă, după ce a stat în casă în timpul pandemiei! Pericolul ascuns la care s-a expus în propria locuință
CSID
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia