Amenințări dure de la Kremlin la adresa României, după expulzarea diplomatului rus. Maria Zaharova: „Acuzațiile românilor sunt nefondate”

Moscova va da un răspuns pe măsură la expulzarea unui membru al personalului ambasadei ruse din România, a declarat luni pentru TASS purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova.

Oficialul rus a respins acuzațiile formulate de partea română și a susținut că măsurile adoptate de București sunt nejustificate.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri ostile vor primi un răspuns pe măsură”, a declarat Maria Zaharova pentru TASS.

Reacția Moscovei vine după ce Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc cu drone, din perioada 24-26 iulie 2026.

Potrivit MAE, în acel interval Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizație pe teritoriul național. În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată o notă verbală prin care România a informat oficial că un membru al misiunii diplomatice ruse a fost declarat persoană inacceptabilă și trebuie să părăsească țara în termen de cinci zile.

Tot luni, ambasadorul Rusiei la București a reacționat, într-un interviu acordat tot agenției de presă rusă de stat TASS, la protestul oficial al României față de incidentele repetate cu drone rusești.

El a susținut că decizia de convocare a acestuia la Ministerul Afacerilor Externe reprezintă un „spectacol propagandistic”.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul pentru TASS.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a mai declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

În urma deciziei luate de ministerul român de Externe, reacțiile de la Moscova nu au întârziat, așadar, să apară. Discursul folosit de oficialii ruși este unul dur, formulat sub formă la amenințări la adresa României, având în vedere poziția fermă pe care reprezentanții români au adoptat-o în urma ultimelor încălcări ale spațiului aerian al țării cu drone.

Totodată, autoritățile române au decis rechemarea ambasadorului României la Moscova pentru consultări.