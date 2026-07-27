O țară din UE vrea să mărească durata serviciului militar, în contextul războiului din Ucraina: „Condițiile de securitate s-au schimbat fundamental”

O țară din UE intenționează să mărească durata stagiului militar de la șase la nouă luni, în contextul actual generat de războiul din Ucraina.

Potrivit Reuters, este vorba despre Austria, care în același timp încearcă să-și consolideze și să-și echipeze mai bine armata.

De zeci de ani, forțele armate ale Austriei au servit mai degrabă ca o formă de protecție civilă, acționând în timpul dezastrelor naturale sau efectuând patrule la frontieră pentru a intercepta imigranții ilegali, mai degrabă decât pentru a opri avansul trupelor străine.

„Condițiile de securitate s-au schimbat fundamental în ultimii ani, luni și săptămâni. Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat cel târziu odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters.

El a menționat și faptul că noile amenințări includ atacurile hibride și războiul cibernetic.

„Aceste evoluții arată clar că Austria trebuie să-și asume într-o măsură mai mare responsabilitatea pentru propriile capacități de autosuficiență și protecție a populației”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Bărbații au de ales între serviciul militar și o alternativă civilă de nouă luni

În prezent, bărbații din Austria au posibilitatea de a alege, de obicei în jurul vârstei de 18 ani, între serviciul militar și o alternativă civilă de nouă luni, în cadrul căreia lucrează, de regulă, în instituții precum serviciul de ambulanță.

Acum, Guvernul austriac a declarat că intenționează să ofere posibilitatea prelungirii așa-numitului serviciu civil cu două luni, pe bază voluntară. În plus, guvernul intenționează să treacă la un model de rezerviști pentru serviciul militar.

Cu toate acestea, modificările necesită adoptarea unei legi cu o majoritate de două treimi în parlament, pentru care guvernul are nevoie de sprijinul opoziției.