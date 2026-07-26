9 din 10 europeni vor să se mute într-o altă țară. Noua tendință a generațiilor tinere

Conform unui sondaj realizat în numele companiei de asigurări digitale Feather, criza costului vieții este principalul motiv care îi determină pe oameni să ia în considerare mutarea în străinătate, acest motiv fiind menționat de 53% dintre britanici, 48% dintre francezi, 43% dintre germani și 32% dintre italieni, potrivit Euronews.

Doar unul din zece europeni din fiecare țară menționată, a declarat că nu s-ar muta sub nicio formă în străinătate. În cadrul sondajului au fost chestionați câte 500 de cetățeni din fiecare țară. Deși destinația preferată diferă de la o țară la alta, Spania este câștigătoarea detașată.

Atât britanicii, cât și italienii au indicat-o ca fiind alegerea lor preferată, 24% și, respectiv, 20% dintre respondenți menționând această țară, în timp ce Spania a ocupat locul al doilea în Franța și Italia, 16% și, respectiv, 12% dintre respondenți sugerând-o ca opțiune principală.

Canada, preferată de francezi

În cazul Franței, Canada a fost alegerea numărul unu, 17% dintre respondenți menționând-o ca un loc în care ar dori să locuiască în viitor, devansând Italia, care a fost menționată de 14% dintre cei chestionați.

În ceea ce privește preferințele germanilor, prima alegere a lor a fost Austria, preferată de un procent de 17% dintre cei chestionați. În cazul lor, Spania s-a aflat abia pe locul II, alături de Elveția, fiind țările alese de un procent de 12% dintre cei chestionați.

Britanicii, pe de altă parte, sunt perfect dispuși să se mute într-o destinație îndepărtată, 19% alegând Australia, 15% Canada și 10% Noua Zeelandă.

Deși Dubaiul este adesea menționat ca o destinație populară aleasă de cei care doresc să se stabilească în străinătate, doar 3% dintre britanici au declarat că îl iau în considerare.

Cu toate acestea, sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii iunie, așa că răspunsurile au fost, fără îndoială, influențate de atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite din ultimele luni.

Generațiile tinere se mută, dar nu stau foarte mult într-o anumită țară

Compania care a realizat sondajul a discutat și cu o expertă în călătorii. Aceasta a observat o nouă tendință a generațiilor tinere.

Se pare că alegerea unei singure țări este un obicei învechit, susține Holly Rubenstein, jurnalistă de călătorii, intervievată de compania de asigurări care a realizat sondajul.

„Versiunea emergentă este mult mai flexibilă – petreci șase luni undeva, lucrezi de la distanță, testezi un stil de viață și îți creezi legături în mai multe locuri. Generația Alpha va crește într-o lume în care conexiunea la distanță va fi norma. Pentru ei, cariera, prietenii și identitatea nu vor mai trebui să se limiteze la un singur loc”, este de părere Holly Rubenstein, prezentatoare podastului „The Travel Diaries”.