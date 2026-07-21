Fosta locuință a lui Adolf Hitler are o nouă destinație. Clădirea va fi inaugurată ca secție de poliție

Decizia urmărește să împiedice transformarea clădirii într-un loc de pelerinaj pentru simpatizanții ideologiei naziste, însă continuă să provoace reacții împărțite în comunitatea locală, relatează publicația Frankfurter Allgemeine.

O clădire cu o încărcătură istorică uriașă

Clădirea din orașul Braunau am Inn, situat la granița dintre Austria și Germania, este cunoscută la nivel mondial pentru faptul că aici s-a născut Adolf Hitler, la 20 aprilie 1889.

De-a lungul ultimelor decenii, autoritățile austriece au căutat o soluție care să împiedice folosirea imobilului ca punct de întâlnire sau simbol pentru grupările neonaziste. După mai mulți ani de dezbateri și proceduri judiciare, statul a decis exproprierea proprietății, pentru a putea stabili o nouă destinație a clădirii.

Va fi inaugurată ca secție de poliție

Noua destinație a imobilului este una simbolică. Începând din această săptămână, clădirea va găzdui o secție de poliție, inaugurarea oficială fiind programată pentru miercuri.

Autoritățile austriece consideră că utilizarea spațiului de către forțele de ordine reprezintă cea mai eficientă soluție pentru a elimina orice valoare simbolică pe care locul ar putea-o avea pentru adepții ideologiei naziste și pentru a preveni organizarea de manifestări extremiste.

Transformarea imobilului vine după ample lucrări de reamenajare, realizate în urma deciziei de schimbare a destinației clădirii.

Comunitatea locală rămâne divizată

Deși autoritățile susțin că proiectul pune capăt unei controverse care durează de ani de zile, opiniile locuitorilor din Braunau am Inn rămân împărțite.

O parte dintre localnici consideră că noua utilizare a clădirii este cea mai potrivită metodă de a elimina asocierea cu trecutul nazist și de a împiedica transformarea locului într-un punct de atracție pentru extremiști.

Există însă și voci care cred că destinația aleasă nu rezolvă pe deplin problema memoriei istorice și că autoritățile ar fi trebuit să opteze pentru un centru educațional sau un spațiu dedicat documentării crimelor regimului nazist.

O soluție la o dezbatere care durează de zeci de ani

Viitorul casei natale a lui Adolf Hitler a fost subiectul unor dezbateri intense în Austria timp de mai multe decenii. De-a lungul anilor au fost propuse mai multe variante de utilizare a clădirii, inclusiv transformarea acesteia într-un muzeu, într-un centru social sau chiar demolarea imobilului.

În cele din urmă, autoritățile au optat pentru amenajarea unei secții de poliție, considerând că această soluție reduce riscul ca locul să devină un simbol al extremismului și transmite un mesaj clar împotriva glorificării trecutului nazist.