„Tanmaxxing”, noua modă de pe rețelele sociale, stârnește îngrijorarea medicilor

Specialiștii avertizează că această tendință poate crește semnificativ riscul de cancer de piele și accelerează procesul de îmbătrânire cutanată, potrivit The Independent.

Ce este „tanmaxxing”

Termenul „tanmaxxing”, inspirat din fenomenul online „looksmaxxing”, desemnează încercarea de a obține un bronz cât mai pronunțat, indiferent de riscuri. În mediul online, utilizatorii împărtășesc metode precum statul la soare în intervalele cu radiație ultravioletă maximă, utilizarea paturilor de bronzat, aplicarea uleiurilor care intensifică bronzul sau renunțarea la cremele cu factor de protecție solară.

Dermatologii spun însă că aceste practici transformă expunerea excesivă la radiațiile UV într-un „truc de frumusețe”, deși efectele asupra sănătății pot fi serioase.

Expunerea repetată la UV afectează pielea

Silvina Pugliese, profesor asociat de dermatologie clinică la NYU Langone Health, avertizează că expunerea repetată la radiațiile ultraviolete nu doar că mărește riscul apariției cancerului de piele, ci determină și îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și deteriorarea celulară pe termen lung.

Potrivit specialiștilor, efectele negative ale radiațiilor UV sunt cumulative, iar modificările produse la nivelul ADN-ului celulelor pielii pot favoriza dezvoltarea diferitelor forme de cancer cutanat.

Foști adepți ai bronzului excesiv avertizează asupra riscurilor

Printre persoanele care critică acum acest trend se află și Jessica Saggio, asistentă medicală din statul New York, care a declarat că în trecut obișnuia să petreacă multe ore la soare și să folosească uleiuri pentru intensificarea bronzului.

După pregătirea medicală, aceasta și-a schimbat complet obiceiurile, afirmând că a înțeles cât de importantă este protejarea pielii și că nu toate tipurile de piele reacționează la fel la expunerea solară.

Recomandările dermatologilor

Academia Americană de Dermatologie recomandă utilizarea unei creme cu spectru larg și factor de protecție solară de cel puțin SPF 30, rezistentă la apă, aplicată cu aproximativ 15 minute înainte de expunerea la soare și reaplicată la fiecare două ore.

Specialiștii recomandă, de asemenea, evitarea expunerii prelungite în intervalul 10:00-14:00, când radiațiile ultraviolete ating cele mai ridicate valori, precum și purtarea de pălării, îmbrăcăminte cu protecție UV și căutarea zonelor umbrite.

Cancerul de piele, una dintre cele mai frecvente forme de cancer

Potrivit datelor citate de specialiștii americani, cancerul de piele este cea mai răspândită formă de cancer în Statele Unite, afectând aproximativ o persoană din cinci de-a lungul vieții.

Fundația pentru Cancerul de Piele arată că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de gravitatea lor, pot dubla riscul de dezvoltare a bolii. În același timp, medicii subliniază că este și unul dintre tipurile de cancer care pot fi prevenite cel mai ușor, prin limitarea expunerii la radiațiile ultraviolete și folosirea măsurilor de protecție.

Specialiștii avertizează că popularitatea unor tendințe promovate pe rețelele sociale nu trebuie să înlocuiască recomandările medicale și îndeamnă utilizatorii, în special tinerii, să trateze cu prudență sfaturile privind bronzarea intensă distribuite în mediul online.