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Paradoxul cremei de protecție solară. De ce unii ajung să se expună unui risc mai mare

Un studiu arată că persoanele care folosesc cremă de protecție solară au un risc mai mare de cancer de piele. Ce recomandă dermatologii pentru o protecție reală.
Paradoxul cremei de protecție solară. De ce unii ajung să se expună unui risc mai mare
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 12:20, Știrile zilei
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Persoanele care folosesc cremă de protecție solară ar putea avea un risc mai mare de cancer de piele. Riscul este mai mult decât dublu, arată un studiu american. Cercetarea s-a bazat pe date din Canada și Marea Britanie. Explicația ține de un fenomen pe care specialiștii îl numesc „paradoxul cremei de protecție solară”.

Utilizarea filtrelor de protecție oferă un fals sentiment de siguranță, explică Paolo Ascierto. El conduce Unitatea de Oncologie a Melanomului de la Institutul Pascale din Napoli. Acest lucru îi determină pe oameni să se expună la soare într-un mod mai riscant, potrivit medicului citat de Corriere.

Crema solară rămâne esențială, dar nu protejează ore întregi la soare. Majoritatea oamenilor nu aplică o cantitate suficientă și nu o reaplică pe parcursul zilei, a explicat Ascierto.

Îmbrăcămintea contează la fel de mult precum crema

Ascierto a subliniat importanța hainelor purtate de persoanele cu risc mai mare de arsuri solare. Cămășile cu mâneci lungi, din in sau bumbac subțire, sunt recomandate pentru plimbările lungi la soare. Culorile închise și vii oferă o protecție mai bună decât cele deschise, potrivit medicului. Ochelarii de soare trebuie să aibă lentile conforme normelor și rame care înconjoară fața. O pălărie cu bor larg protejează zonele adesea uitate, precum urechile și scalpul.

Piergiorgio Malagoli, șeful secției de Dermatologie de la Policlinico San Donato din Milano, a explicat conceptul de fotoprotecție personalizată. Acesta presupune strategii diferite, în funcție de vârstă, fototip și alte caracteristici individuale.

Copiii au un risc mai mare de arsuri solare, la fel ca persoanele care iau medicamente fotosensibilizante. Bolnavii de lupus, artrită reumatoidă sau boala Crohn se numără printre categoriile expuse unui risc suplimentar, potrivit medicului.

Razele UV rămân periculoase și în zilele înnorate

În Italia, razele UV pot afecta pielea din martie până în octombrie. Acest lucru e valabil chiar și pe vreme înnorată sau răcoroasă, arată explicațiile medicilor. Majoritatea oamenilor subestimează riscurile expunerii rapide și sporadice, cum sunt cele din weekenduri.

Vacanțele în afara sezonului, în destinații exotice, sunt un alt moment de risc, a precizat Malagoli. Pielea nu este pregătită pentru o expunere intensă și bruscă la soare, în astfel de situații.

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