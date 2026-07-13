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ANOSR vrea sancțiuni dure pentru profesorii acuzați de hărțuire sexuală și abuz în universități. Suspendarea de la catedră și reducerea salariului, printre cerințe

ANOSR cere sancțiuni mult mai dure pentru profesorii universitari implicați în cazuri de hărțuire sexuală și abuz.
ANOSR vrea sancțiuni dure pentru profesorii acuzați de hărțuire sexuală și abuz în universități. Suspendarea de la catedră și reducerea salariului, printre cerințe
Sursa Foto: anosr.ro
Maria Nițu
13 iul. 2026, 13:16, Social
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Cea mai mare federație studențească din România cere Parlamentului să înăsprească sancțiunile pentru profesorii universitari care se dovedesc a fi vinovați de hărțuire sau abuz asupra studenților.

Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită modificarea Legii învățământului superior astfel încât cadrele didactice găsite vinovate să nu mai poată preda pentru o perioadă de până la doi ani, să le fie redus salariul și să poată fi suspendate de la catedră pe durata anchetei Comisiei de etică.

Organizația studenților cere, de asemenea, și „sancționarea membrilor comunității universitare care ajută făptuitorul în scopul ascunderii actelor de hărțuire, inclusiv sexuală, și a persoanelor cu responsabilități în combaterea acestor acte care nu își respectă atribuțiile”.

Profesor universitar din UBB, acuzat de abuz

Solicitarea ANOSR vine după ce mai multe studente de la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca au acuzat un profesor universitar de hărțuire, comportament abuziv și folosirea poziției de autoritate pentru intimidare și manipulare, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

Comisia a decis suspendarea, pentru o perioadă de cinci ani, a dreptului profesorului de a candida la funcții didactice superioare sau de conducere, dar și de a face parte din comisii de concurs.

Cu toate acestea, sancțiunea nu îi interzice lui să își desfășoare în continuare activitatea didactică, astfel că profesorul predă în continuare la Facultatea de Teatru și Film.

Potrivit sesizărilor depuse de mai multe studente, cadrul universitar ar fi făcut în repetate rânduri comentarii despre viața personală și relațiile lor, le-ar fi analizat aspectul fizic și ar fi încercat să stabilească legături personale, în timp ce profita de poziția sa de autoritate.

Acestea au mai reclamat că profesorul insista să se întâlnească cu ele în afara facultății, le făcea avansuri și le atingea fără acordul lor.

ANOSR cere acum Parlamentului să introducă în Legea învățământului superior mai multe sancțiuni pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară.

Printre propuneri se numără interzicerea activităților didactice pentru o perioadă cuprinsă între un semestru universitar și doi ani universitari, excluderea din proiecte și granturi sau diminuarea salariului de bază, împreună cu indemnizațiile de conducere, îndrumare și control, cu până la 50%, pentru o perioadă cuprinsă între un an și trei ani.

ANOSR mai solicită ca profesorii cercetați de Comisia de etică să poată fi suspendați din activitatea didactică până la finalizarea anchetei. Totodată, organizația propune ca sesizările să poată fi depuse și de reprezentantul legal al victimei.

Aceștia mai cer sancționarea persoanelor care îi ajută pe cei acuzați să ascundă faptele de hărțuire, inclusiv sexuală, precum și a celor care aveau obligația de a combate astfel de situații, dar nu și-au îndeplinit atribuțiile.

În plus, ANOSR cere ca universitățile să fie obligate să ofere servicii de consiliere psihologică victimelor abuzului și hărțuirii.

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