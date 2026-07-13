Primarul din Fălciu, rămas fără permis după un control în trafic. Acuzat că ar fi condus drogat, analizele au arătat contrariul

Primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru, a trecut printr-o situație neobișnuită după un control în trafic. Acesta a rămas fără permis de conducere timp de două zile, după ce a fost suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor, potrivit Vremea Nouă.

Rezultatele analizelor de sânge au arătat ulterior, însă, că acesta nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise. El a povestit că a fost oprit de o patrulă de poliție în comuna Fălciu și i s-a cerut să fie testat cu aparatul etilotest.

„Da, așa este. M-a oprit o patrulă de Poliție în Fălciu și m-au spus să suflu în fiolă. M-am conformat, am suflat și aparatul lor a dat eroare. Polițiștii mi-au pus să suflu din nou și tot eroare. Probabil că aveau o problemă cu aparatul. M-au acuzat că suflu în etilotest «șmecherește» ca să dea eroare intenționat. Am suflat a treia oară și la fel. Le-am zis să mergem să dăm probe de sânge la spital. Ei mi-au oprit permisul și pe procesul-verbal m-am trezit că scrie că am consumat substanțe psihoactive. Cum îmi șade mie, la vârsta asta, să mă droghez. Eu cred că polițistul a vrut să scrie alcool în loc de droguri ori s-a enervat și a scris ce a scris”, a declarat Neculai Moraru.

După ce vestea că primarul a rămas fără permis s-a răspândit în comună, au apărut mai multe speculații privind acest subiect. Una dintre ele susținea că șoferul primarului ar fi dat probele de sânge în locul acestuia.

Reprezentanții IPJ Vaslui au respins însă categoric această variantă și au precizat că întreaga procedură de recoltare a probelor la Spitalul din Murgeni a fost înregistrată cu camera video purtată de polițist.

Potrivit declarațiilor, după primirea rezultatelor de la Medicină Legală, care au fost negative, primarul și-a recuperat permisul.

„Polițiștii m-au căutat a doua zi și mi-au adus permisul și rezultatele negative de la Medicină Legală. Am semnat de luare în primire a documentelor. Și-au cerut scuze și asta a fost tot, dar eu am rămas cu stigmatul că am fost prins drogat la volan”, a mai spus edilul.

Mai mulți localnici care au asistat la intervenția polițiștilor au declarat că aceștia l-ar fi împins pe primar în momentul în care a fost urcat în autospecială pentru a fi dus la spital.

Martorii susțin însă că Neculai Moraru a avut o atitudine calmă pe tot parcursul controlului, fără să fie violent, fără să îi jignească pe polițiști sau să le reproșeze ceva.

Potrivit unor surse din cadrul IPJ Vaslui, citate de Vremea Nouă, unul dintre polițiștii implicați în acest caz ar face exces de zel în ultima perioadă, în speranța că va fi mutat mai aproape de domiciliul său, în Craiova.

Acesta ar fi fost repartizat la Murgeni după terminarea școlii și ar fi cerut transferul în urmă cu câteva luni, însă solicitarea nu i-ar fi fost aprobată de conducerea inspectoratului.

Aceleași surse susțin că polițistul i-ar fi rămas fără permis și pe primarul comunei Berezeni, precum și pe alte persoane cunoscute din zonă, în urma unor controale rutiere.

Solicitați să ofere un punct de vedere, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au transmis că, „la data de 16 iunie 2026, polițiștii din cadru Poliției Orașului Murgeni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, din comuna Fălciu, județul Vaslui. Întrucât testarea cu aparatul etilotest nu a putut fi efectuată în momentul depistării în trafic, conducătorul autoturismului a fost condus la Spitalul de Pediatrie Murgeni în vederea recoltării de probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Până la stabilirea rezultatelor probelor de sânge, acestuia i-a fost reținut permisul de conducere. Ulterior, rezultatul probelor de sânge a fost negativ, iar bărbatului i-a fost restituit permisul de conducere”.