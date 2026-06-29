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Operațiune de amploare în Salonic și Mykonos: 17 arestări. Droguri și arme confiscate

Până în prezent, 17 persoane au fost arestate. Dintre acestea, 15 sunt identificate ca membri cheie ai unei organizații criminale. Cantități de droguri și arme au fost confiscate.
Operațiune de amploare în Salonic și Mykonos: 17 arestări. Droguri și arme confiscate
Sorina Matei
29 iun. 2026, 18:35, Știri externe
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O operațiune polițienească de amploare a Subdirecției pentru Combaterea Criminalității Organizate din Grecia de Nord este în desfășurare începând de luni, 29 iunie 2026, cu raiduri simultane în zone din Salonic și Mykonos, arată presa din Grecia

Scopul autorităților este de a destructura o organizație criminală, ai cărei membri erau activi în traficul de droguri, precum și în comiterea de jafuri, vătămări corporale și daune materiale cu profil sportiv.

Până în prezent, 17 persoane au fost arestate. Dintre acestea, 15 sunt identificate ca membri cheie ai organizației. Conform informațiilor inițiale, acestea sunt fani ai echipei Salonic. De fapt, se spune că una dintre ele ar fi fost în vacanță în Mykonos și a fost arestată acolo.

În timpul anchetelor, au fost deja identificate și confiscate cantități de stupefiante, precum și arme precum un pistol de calibrul 9 mm, un pistol cu ​​aer comprimat, o pușcă, cartușe și cuțite.

Se așteaptă ca poliția să emită o actualizare oficială detaliată în următoarele ore, anunță presa din Grecia.

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