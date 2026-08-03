Franța: Peste 370 de persoane au fost arestate în contextul incendiilor de vegetație

Ministerul de Interne de la Paris a anunțat că 375 de persoane au fost arestate în legătură cu incendiile de vegetație care au afectat țara în ultimele săptămâni. Printre cei reținuți se numără 142 de minori, iar 36 de persoane au fost deja încarcerate, relatează AFP.

Încă de la începutul verii, Franța s-a confruntat cu mai multe incendii masive de vegetație care au ars zeci de mii de hectare de natură.

Cel mai grav incendiu a avut loc în departamentul Gironde. Deși acesta se află sub control, în ultimele zece zile a mistuit peste 40.000 de hectare în aproximativ zece zile.

În localitățile Le Porge și Lège-Cap-Ferret, printre cele mai afectate de incendiu, autoritățile au permis locuitorilor să revină la domiciliu începând de luni după-amiază. Astfel, peste 200.000 de persoane se pregătesc să revină în propriile case.

În departamentul Var, incendiul este, de asemenea, ținut sub control, însă nu este încă stabilizat complet și a distrus aproximativ 1.800 de hectare de vegetație.

Autoritățile continuă lupta cu incendiile de vegetație. Luni dimineață, aproximativ 1.500 de pompieri, sprijiniți de 450 de vehicule, continuau operațiunile pentru stabilizarea focului.

Serviciile de intervenție au avertizat că după-amiaza urma să fie una cu risc ridicat din cauza condițiilor favorabile reaprinderii focarelor.

Din 2023, legislația franceză a înăsprit sancțiunile privind incendiile de vegetație. Actele normative prevăd sancțiuni penale severe pentru persoanele care provoacă din neglijență incendii prin aruncarea unui chiștoc de țigară.

În cele mai grave cazuri, dacă incendiul provoacă decese, pedeapsa poate ajunge la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro.