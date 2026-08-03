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Elon Musk nu mai e trilionar | A pierdut într-o lună 363 de miliarde de dolari – record absolut în istoria clasamentelor Forbes

În iunie avea mai mult de 1.000 de miliarde de dolari. Asta după listarea la bursă a SpaceX. Însă, într-o singură lună, acțiunile companiei au oscilat atât de mult, încât averea sa a ajuns mai „ușoară” cu 363 de miliarde de dolari - un record absolut de pierdere în toată istoria clasamentelor Forbes. Adică din 1987.
Elon Musk nu mai e trilionar | A pierdut într-o lună 363 de miliarde de dolari - record absolut în istoria clasamentelor Forbes
Hepta
Luiza Moldovan
03 aug. 2026, 16:59, Știri externe
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Elon Musk nu a stat mult timp trilionar.

După ce, în iunie, a depășit performanța de a avea mai mult de 1.000 de miliarde de dolari, după listarea la bursă a companiei SpaceX, în iulie, averea sa s-a redus cu 363 de miliarde de dolari.

Asta e cea mai mare pierdere lunară înregistrată vreodată de un miliardar, potrivit clasamentului Forbes.

SpaceX te ridică, SpaceX te coboară

Lovitura principală a venit tot de la compania care l-a pus pe locul unu mondial la bani – SpaceX. SpaceX a debutat spectaculos la bursă, însă, în iulie a pierdut 37%, lucru care i-a șters lui Musk aproximativ 320 de miliarde de dolari din avere.

Antreprenorul deține aproximativ 38% din SpaceX, participație evaluată acum la circa 552 de miliarde de dolari.

Și Tesla a luat-o la vale

Nici Tesla nu s-a simțit mai bine.

După publicarea unor rezultate financiare sub așteptările analiștilor, acțiunile producătorului de automobile electrice au scăzut cu 26%.

Astfel, participația lui Musk la Tesla s-a diminuat cu încă 43 de miliarde de dolari, până la aproximativ 123 de miliarde.

Acum, fondatorul SpaceX și Tesla are în jur de 690 de miliarde de dolari – cel mai redus nivel din decembrie, deși rămâne, de departe, cel mai bogat om din lume.

În timp ce Musk pierde, la propriu, la greu, altcineva se ridică

Jeff Bezos. El a avut cea mai bună evoluție dintre miliardari și este, potrivit analizei Forbes, cel mai mare câștigător al lunii.

Bezos o duce chiar bine: acțiunile Amazon au crescut cu 14%, iar averea lui s-a majorat cu 29 de miliarde de dolari.

Acum, Jeff Bezos are 278 de miliarde de dolari – o creștere care i-a permit să revină pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei.

Larry Page e surpriza clasamentului

Pe locul al doilea se află Larry Page, cofondatorul Google, cu o avere estimată la 292 de miliarde de dolari.

El este urmat de Jeff Bezos și de Sergey Brin, în timp ce Michael Dell, Jensen Huang și Larry Ellison completează primele poziții.

Ellison a pierdut și el 24 de miliarde de dolari în iulie, pe fondul scăderii acțiunilor Oracle, în timp ce averea lui Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a continuat să crească ușor.

Bursa dictează, deci ce e valabil azi nu mai e valabil mâine

Potrivit Forbes, primii zece cei mai bogați oameni din lume dețineau împreună, la începutul lunii august, o avere de aproximativ 2.600 de miliarde de dolari, cu 368 de miliarde mai puțin decât în luna precedentă.

Valoarea averilor este influențată aproape exclusiv de evoluția burselor, astfel că ierarhia și cifrele se pot modifica de la o zi la alta.

Totuși, pierderea de 363 de miliarde de dolari suferită de Elon Musk într-o singură lună rămâne un record absolut de când măsoară Forbes averi.. Adică din 1987.

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