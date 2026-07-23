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Elon Musk vorbește despre posibilitatea unei fuziuni între Tesla și SpaceX

Elon Musk a sugerat miercuri că Tesla, producătorul său de vehicule electrice, ar putea într-o zi să fuzioneze cu cealaltă companie a sa, grupul aerospațial SpaceX.
Elon Musk vorbește despre posibilitatea unei fuziuni între Tesla și SpaceX
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
23 iul. 2026, 07:38, Știri externe
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„După cum puteți vedea din numeroasele colaborări cu SpaceX pe atâtea subiecte, există o suprapunere tot mai mare”, a declarat Elon Musk în timpul unei conferințe telefonice despre rezultatele trimestriale ale Tesla. „Nu putem vorbi despre, știți, o fuziune sau ceva de genul acesta într-o conferință privind rezultatele financiare”, a adăugat el. „Aceasta trebuie să urmeze procedura corectă”, relatează Le Figaro.

Zvonurile despre o fuziune între cele două companii circulă de luni de zile. Însă discuțiile s-au intensificat de la oferta publică inițială (IPO) record a SpaceX , care a devenit – de departe – cea mai mare din istorie.

În urma acestor declarații, Elon Musk i-a dat cuvântul directorului juridic al Tesla, Brandon Ehrhart, care a ținut un discurs standard, descriind SpaceX drept un „partener extraordinar” cu care Tesla desfășoară „multe tranzacții benefice”. Gene Munster, partenerul director al Deepwater Asset Management, un investitor Tesla, a declarat că conferința l-a convins și mai mult că cele două companii vor fuziona în următorii ani. „Estimez acum șansele ca aceste două companii să fuzioneze la 90% ”, a spus el într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. „Dacă m-ați fi întrebat ieri, aș fi spus 80%”.

Tesla furnizează deja baterii și tehnologii de fabricație pentru unele proiecte SpaceX. Cele două companii dezvoltă, de asemenea, împreună Terafab, o fabrică de producție de semiconductori destinată producerii de cipuri de inteligență artificială.

Grupul industrial al lui Elon Musk ar deveni și mai puternic

Cei care susțin o fuziune cred că aceasta ar simplifica imperiul industrial al lui Elon Musk și ar crea un grup puternic care să cuprindă inteligența artificială, robotica, industria, energia și spațiul.

Președintele și directorul operațional al SpaceX, Gwynne Shotwell, a discutat, de asemenea, despre potențialele beneficii ale unei astfel de fuziuni. Într-un interviu acordat CNBC în iunie, ea a declarat că combinarea celor două companii  „ar putea face viața lui Elon puțin mai ușoară”.

„Este clar că există sinergii între Tesla și SpaceX, (…) o convergență în ceea ce încercăm să realizăm”, a continuat ea. Apoi a adăugat o notă de precauție: „Dar, deocamdată, mă concentrez în principal pe conducerea (SpaceX) aici (la sediul grupului din Starbase), construirea de rachete, pilotarea acestora, trimiterea de oameni către Stația Spațială Internațională și furnizarea de acces la internet persoanelor care nu îl au” prin intermediul filialei Starlink.

Îngrijorări de securitate națională

Unii observatori, însă, avertizează asupra obstacolelor considerabile pe care o astfel de fuziune ar trebui să le depășească. Într-o notă, JPMorgan estimează că principala dificultate va fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare pentru ambele companii, în special în China, unde legăturile SpaceX cu guvernul SUA ar putea ridica îngrijorări de securitate națională. Analiștii subliniază, de asemenea, că Elon Musk deține o participație mult mai mare în SpaceX decât în ​​Tesla, ceea ce ar putea complica lucrurile pentru acționarii Tesla.

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