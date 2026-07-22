Elon Musk anunță o versiune „corectă istoric” a „Odiseei”, realizată integral cu inteligență artificială. Atacul la filmul lui Christopher Nolan

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va realiza un film de lungmetraj după «Odiseea», corect din punct de vedere istoric și fidel artei lui Homer”, a scris Elon Musk pe platforma X.

Fondatorul SpaceX a distribuit și un videoclip de aproximativ trei minute despre care autorul postării susține că a fost generat cu Grok Imagine. Secvența prezintă o întâlnire dintre Ulise și nimfa Calypso, unul dintre episoadele importante ale poemului atribuit lui Homer.

Dialogue scene from Homer’s Odyssey built on Grok Imagine.

Thread on how this was built below. pic.twitter.com/jk6yDtZJxx — Heavy Pulp (@heavypulp) July 21, 2026

Musk continuă atacurile la adresa filmului lui Nolan

Anunțul vine după ce Elon Musk a încercat să transforme distribuția filmului realizat de Christopher Nolan într-un subiect al războiului cultural din Statele Unite.

Musk a criticat în special alegerea actriței Lupita Nyong’o, care este de origine africană, pentru rolurile Elena din Troia și Clitemnestra, precum și distribuirea actorului transgender Elliot Page în rolul lui Sinon.

Înaintea lansării filmului, miliardarul a redistribuit mai multe mesaje jignitoare referitoare la distribuție și a afirmat că Nolan „și-a pierdut integritatea” și că urmărește obținerea premiilor prin aceste alegeri.

Filmul lui Christopher Nolan îi are în rolurile principale pe Matt Damon, în rolul lui Ulise, și pe Anne Hathaway, în rolul Penelopei.

„Odiseea” lui Nolan, succes major de box-office

Controversele provocate înaintea premierei nu par să fi afectat performanța comercială a producției.

„Odiseea” a obținut încasări globale de aproximativ 264 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare și a primit un scor de 97% din partea publicului pe platforma Rotten Tomatoes.

Filmul a beneficiat și de recenzii în mare parte favorabile, fiind apreciat pentru amploarea vizuală, interpretări și modul în care transpune pe marele ecran călătoria lui Ulise spre Ithaca.

Lupita Nyong’o a respins criticile referitoare la distribuția filmului, afirmând că aceasta este reprezentativă pentru lumea contemporană și că nu intenționează să își consume timpul încercând să răspundă fiecărui atac.

„Criticile vor exista indiferent dacă mă implic sau nu în discuție”, a declarat actrița.

La rândul său, Christopher Nolan a afirmat că asemenea controverse „vin odată cu meseria”, dar că dezbaterile declanșate înainte ca publicul să vadă filmul sunt irelevante.

„Nimeni dintre cei care poartă aceste conversații nu știe încă ce este filmul cu adevărat”, a spus regizorul.

Cât de „corectă istoric” poate fi „Odiseea”

Promisiunea lui Musk privind o adaptare „corectă istoric” este însă dificil de evaluat, deoarece „Odiseea” nu este o cronică istorică, ci un poem epic în care se împletesc mitologia, tradiția orală și posibile amintiri ale lumii grecești din Epoca Bronzului.

Povestea include zei care intervin direct în viețile oamenilor, ciclopi, sirene, vrăjitoare, monștri marini și alte personaje fantastice. Chiar și existența istorică a lui Homer continuă să fie dezbătută, iar forma finală a poemelor homerice este datată la câteva secole după perioada în care ar fi avut loc războiul troian.

O adaptare ar putea urmări mai atent armamentul, îmbrăcămintea, corăbiile și arhitectura civilizației miceniene, însă nu există o singură variantă „istoric exactă” a personajelor și evenimentelor din „Odiseea”.

Nolan: Ideea că inteligența artificială îi va înlocui pe oameni este „un nonsens”

Christopher Nolan s-a arătat sceptic și în privința posibilității ca inteligența artificială să înlocuiască realizatorii de film și creativitatea umană.

„Ideea că înlocuiește complet ființele umane și creativitatea umană este, pentru mine, un nonsens”, a declarat regizorul.

Nolan a adăugat că nu a mai văzut o tehnologie adoptată atât de rapid de investitori, companii tehnologice și Wall Street, dar întâmpinată cu atât de multă reticență de o parte importantă a publicului.