Christopher Nolan respinge temerile legate de AI: „Ideea că va înlocui creativitatea umană este o absurditate”

Declarațiile au fost făcute în contextul promovării noului său film, „The Odyssey”, o adaptare cinematografică a epopeii lui Homer, care ajunge în această săptămână în cinematografe, mai scrie The Guardian.

Nolan: Publicul nu îmbrățișează AI la fel ca investitorii

Într-un interviu acordat AFP la Paris, regizorul premiat cu Oscar a remarcat diferența dintre entuziasmul companiilor tehnologice și reacția consumatorilor. „Nu am mai văzut o tehnologie adoptată atât de rapid de Wall Street, investitori și marile companii, dar respinsă atât de clar de public”, a spus Nolan. El a amintit și expresia „AI slop”, folosită mai ales de tineri pentru a descrie avalanșa de texte, imagini și videoclipuri generate automat, considerate de multe ori lipsite de valoare artistică sau de originalitate.

„AI poate fi un instrument, nu un înlocuitor al oamenilor”

Christopher Nolan recunoaște că inteligența artificială va avea aplicații utile în industria filmului, în special pentru dezvoltarea unor instrumente vizuale și tehnice. Totuși, el respinge categoric scenariul în care AI ar putea înlocui artiștii. „Cred că ideea că poate înlocui în totalitate ființele umane și creativitatea umană este o absurditate”, a declarat regizorul. Nolan avertiza încă din 2023 că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie însoțită de responsabilitate din partea companiilor și angajatorilor. În opinia sa, tehnologia nu trebuie folosită pentru a evita răspunderea față de angajați sau pentru a reduce rolul creatorilor.

AI rămâne un subiect sensibil la Hollywood

Declarațiile vin într-un moment în care inteligența artificială continuă să provoace dezbateri aprinse în industria cinematografică. În ultimii ani, companii din domeniul tehnologiei au susținut că AI ar putea prelua o parte dintre activitățile actorilor, scenariștilor sau operatorilor de imagine. Aceste perspective au reprezentat unul dintre motivele grevei istorice de la Hollywood din 2023, când scenariștii și actorii au cerut garanții privind utilizarea inteligenței artificiale în producțiile cinematografice.

Controverse înainte de lansarea filmului „The Odyssey”

Noul film al lui Nolan, realizat cu un buget estimat la 250 de milioane de dolari și filmat în mai multe locații din zona Mediteranei, a fost deja în centrul unor controverse. Regizorul a fost criticat de Elon Musk și de mai multe voci conservatoare după alegerea actriței Lupita Nyong’o pentru rolul Elenei din Troia. Christopher Nolan a minimalizat însă polemica, afirmând că astfel de reacții apar înainte ca publicul să vadă efectiv filmul.

„Discuțiile care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul sunt irelevante, pentru că nimeni dintre cei implicați nu știe încă ce este, de fapt, filmul”, a spus regizorul. El a amintit că a trecut prin situații similare în perioada în care a realizat trilogia „Batman”, concluzionând că singura preocupare a unui cineast trebuie să fie interpretarea cât mai fidelă și personală a operei originale.