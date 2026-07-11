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Meta elimină funcția AI care permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram după valul de critici

Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligență artificială lansate recent pentru Instagram, după ce aceasta a generat numeroase critici din partea utilizatorilor și a industriei de divertisment.
Meta elimină funcția AI care permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram după valul de critici
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
11 iul. 2026, 21:24, Știrile zilei
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Funcția permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram cu ajutorul inteligenței artificiale, fără ca persoanele ale căror imagini erau folosite să fie notificate.

Compania a confirmat că instrumentul nu mai este disponibil, recunoscând că lansarea acestuia „nu și-a atins scopul” și că feedback-ul primit din partea utilizatorilor a determinat retragerea rapidă a funcției.

Decizia vine la doar câteva zile după ce Meta a prezentat Muse Image, noul generator de imagini bazat pe inteligență artificială dezvoltat de Meta Superintelligence Labs, scrie TechCrunch.

Meta elimină funcția AI de pe Instagram și recunoaște că aceasta „a ratat obiectivul”

Noua funcție permitea utilizatorilor să creeze imagini generate de inteligența artificială folosind fotografiile publice ale altor conturi de Instagram, prin simpla menționare a acestora cu simbolul „@”.

Deși Meta susținea că scopul era oferirea unui instrument creativ și posibilitatea ca utilizatorii să decidă dacă imaginile lor publice pot fi folosite ca referință, funcția nu trimitea notificări persoanelor ale căror fotografii erau utilizate.

Acest aspect a provocat un val de reacții negative imediat după lansare, numeroși utilizatori și specialiști în protecția vieții private criticând lipsa unui mecanism transparent de informare și consimțământ.

Într-o postare publicată pe blogul oficial, Meta a transmis că a ascultat reacțiile comunității și a decis eliminarea funcției.

„Intenția noastră a fost să oferim un instrument creativ util și să le oferim oamenilor control asupra modului în care conținutul lor public putea fi utilizat. Am ascultat feedback-ul și am înțeles că această funcție nu și-a atins obiectivul, motiv pentru care nu mai este disponibilă”, a transmis compania.

Îngrijorările privind utilizarea abuzivă a imaginilor

Criticile nu au vizat doar lipsa notificărilor, ci și posibilitatea ca imaginile publice să fie utilizate pentru generarea unor fotografii false sau cu caracter compromițător.

În ultimii ani, instrumentele bazate pe inteligență artificială au fost folosite în numeroase cazuri pentru realizarea de imagini false, inclusiv conținut explicit creat fără acordul persoanelor vizate, în special al unor femei cunoscute din spațiul public.

Deși marile platforme tehnologice au introdus măsuri de protecție pentru limitarea acestor abuzuri, numeroși experți consideră că filtrele existente nu sunt suficiente pentru a împiedica utilizările neautorizate.

Potrivit publicației TechCrunch, funcția lansată de Meta ridica încă de la început semne de întrebare privind riscul unor astfel de utilizări.

Presiuni din partea utilizatorilor și industriei

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, decizia Meta a venit în urma presiunilor exercitate atât de utilizatori, cât și de agenții importante din industria divertismentului, inclusiv Creative Artists Agency (CAA).

Compania nu a oferit detalii privind posibilitatea lansării unei versiuni îmbunătățite a funcției sau despre eventuale modificări care ar putea permite utilizarea acesteia în condiții mai stricte privind protecția datelor și a imaginilor personale.

Retragerea rapidă a funcției evidențiază provocările cu care se confruntă marile companii din domeniul tehnologiei în încercarea de a integra inteligența artificială în platformele sociale, fără a compromite dreptul la viață privată și siguranța utilizatorilor.

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