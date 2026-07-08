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Meta investește peste 9 miliarde de dolari în primul său centru de date cu inteligență artificială din afara SUA

Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a anunțat miercuri că va investi peste 9,1 miliarde de dolari americani pentru a construi primul său centru de date cu inteligență artificială din Canada și cel mai mare din afara Statelor Unite.
Meta investește peste 9 miliarde de dolari în primul său centru de date cu inteligență artificială din afara SUA
Sursa foto: Mediafax Foto/ZUMA Press/Hepta
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 01:40, Știri externe
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Instalația Meta va fi construită în comitatul Sturgeon, Alberta, și va fi alimentată de o centrală pe gaze naturale dezvoltată de un consorțiu care include și compania Pembina Pipeline Ltd., cu sediul în Calgary, potrivit AP.

Ministrul Tehnologiei și Inovării, Nate Glubish, a numit proiectul „o afacere importantă pentru Alberta”, spunând că provincia a creat un cadru de reglementare pentru a atrage investiții în centre de date.

Alberta a căutat centre de date hiperscalare pe măsură ce cererea de infrastructură pentru inteligență artificială crește brusc. Însă dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale a alimentat îngrijorările cu privire la cantitățile uriașe de electricitate și apă necesare unor astfel de instalații, precum și la presiunea pe care o exercită asupra rețelelor electrice și a comunităților din apropiere.

Deoarece rețeaua electrică a Albertei nu poate susține mai multe centre mari de date bazate pe inteligență artificială, provincia acordă prioritate proiectelor care își construiesc sau își asigură propria generare de energie, așa cum intenționează să facă și Meta.

Meta va investi masiv în infrastructura locală

Meta a declarat că centrul de date va folosi un sistem de răcire cu buclă închisă, care nu va extrage apă din sursele din jur. Compania intenționează, de asemenea, să investească 42 de milioane de dolari americani în infrastructura locală, inclusiv drumuri și sisteme de alimentare cu apă.

Săptămâna trecută, Pembina Pipeline, Morgan Stanley Infrastructure Partners și Kineticor Asset Management au anunțat că vor continua cu proiectul Greenlight Electricity Center din comitatul Sturgeon. Meta a fost identificată miercuri drept client. Se preconizează că centrala electrică de 932 de megawați va intra în funcțiune în a doua jumătate a anului 2030.

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