Probleme la Meta după pariul de miliarde pe IA. Ce a recunoscut Zuckerberg

Zuckerberg a adăugat că reorganizarea companiei, care a inclus concedieri importante, nu a fost atât de „curată” pe cât ar fi putut fi și că pariurile făcute pe noua structură „nu au dat încă roade”.

Meta este estimată să cheltuiască până la 145 de miliarde de dolari pentru infrastructura de IA în acest an, reprezentând o parte semnificativă din cele peste 700 de miliarde de dolari investite de marile companii tehnologice în această tehnologie.

Potrivit Reuters, Zuckerberg a declarat că se așteaptă ca gigantul rețelelor sociale să înceapă să vadă beneficii mai importante din investițiile sale în IA în următoarele trei până la șase luni.

În cadrul aceleiași ședințe, directorul de tehnologie al Meta, Andrew Bosworth, a afirmat că analiza unui incident recent de securitate a datelor, legat de controversatul software de monitorizare a activității angajaților, a arătat că niciun fel de date ale angajaților nu a fost inclus în procesul de antrenare a sistemelor de inteligență artificială.

În iunie, Meta a suspendat programul care urmărește mișcările mouse-ului și activitatea digitală a angajaților în scopul antrenării IA, în timp ce investiga expunerea unor date sensibile.

Bosworth a precizat că, dacă programul va fi repornit după finalizarea verificărilor, participarea va fi voluntară, pe baza acordului angajaților.

Atunci când Meta a instalat pentru prima dată programul pe calculatoarele angajaților din SUA, în aprilie, Bosworth le-a spus acestora că nu exista posibilitatea de a refuza utilizarea sa.