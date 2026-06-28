Google limitează accesul Meta la modelele Gemini, pe fondul presiunii asupra infrastructurii AI

Restricțiile au vizat mai mulți clienți ai Google, însă Meta a fost afectată în mod special. Măsura a avut impact asupra unor proiecte interne ale companiei, iar angajaților li s-a cerut să folosească mai eficient resursele de inteligență artificială, a scris Financial Times, citând trei persoane anonime familiarizate cu situația

Meta folosise inițial Gemini pentru automatizarea unor procese de siguranță, precum eliminarea conținutului dăunător și combaterea înșelătoriilor online. Modelele Google ar fi funcționat mai bine decât Llama, modelele open-source dezvoltate de Meta.

Între timp, compania lui Mark Zuckerberg a început să folosească tot mai mult propriul model Muse Spark, pentru a depinde mai puțin de tehnologia altor companii.

Situația arată presiunea tot mai mare pusă de dezvoltarea inteligenței artificiale asupra infrastructurii marilor companii din tehnologie. Noile modele AI au nevoie de foarte multă putere de calcul și de centre de date tot mai mari, ceea ce crește costurile pentru industrie.

La începutul acestui an, Meta le-a transmis angajaților că intenționează să reducă personalul cu 10%, adică aproximativ 8.000 de posturi, pentru a compensa cheltuielile mari. Meta a mutat, de asemenea, 7.000 de angajați în roluri legate de AI, ca parte a unei restructurări mai ample.