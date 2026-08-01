Google retrage funcția AI din Google Earth, la mai puțin de 24 de ore de la lansare

Noua funcție, disponibilă inițial pentru un număr limitat de utilizatori, utiliza modelul de inteligență artificială Nano Banana 2 și permitea generarea de imagini fotorealiste pornind de la imaginile satelitare, aeriene și 3D din Google Earth, pe baza unor comenzi introduse de utilizator.

Google: introducem măsuri de protecție mai stricte

Compania a anunțat că suspendă temporar funcția pentru a implementa măsuri de protecție suplimentare, după ce au apărut pe internet capturi de ecran cu imagini generate de AI care păreau să încalce politicile Google.

Reprezentanții companiei au precizat că imaginile create de instrument erau marcate digital și nu erau integrate în experiența principală Google Earth.

Google a adăugat că funcția fusese folosită și în scopuri legitime de profesioniști din domeniul geospațial, însă riscul de utilizare abuzivă a determinat retragerea temporară a acesteia.

Evenimente fictive plasate pe harta reală

Specialiști în analiza imaginilor satelitare și cercetători din domeniul combaterii dezinformării au avertizat că instrumentul putea genera imagini convingătoare ale unor evenimente care nu au existat niciodată, asociindu-le unor coordonate reale de pe glob.

Astfel, puteau fi create scene fictive cu dezastre naturale, instalații militare, zone de conflict sau alte evenimente, care ulterior puteau fi distribuite pe rețelele sociale fără context.

Spre deosebire de un generator obișnuit de imagini AI, noua funcție modifica reprezentarea unor locuri reale din Google Earth, o platformă folosită frecvent de jurnaliști, cercetători și analiști specializați în informații din surse deschise (OSINT) pentru verificarea imaginilor și documentarea evenimentelor.

Google nu a precizat când va relansa funcția, însă a transmis că aceasta va reveni doar după implementarea unor măsuri de control mai stricte pentru a reduce riscul răspândirii informațiilor false.