Prima pagină » Economic » LinkedIn declară război conținutului AI de slabă calitate. Utilizatorii îl pot raporta

LinkedIn declară război conținutului AI de slabă calitate. Utilizatorii îl pot raporta

LinkedIn a anunțat joi o serie de măsuri împotriva conținutului de slabă calitate generat cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unui buton prin care utilizatorii pot semnala postările care par scrise de AI.
LinkedIn declară război conținutului AI de slabă calitate. Utilizatorii îl pot raporta
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
31 iul. 2026, 09:05, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Măsura reflectă o tendință mai amplă în rândul platformelor online de a reduce conținutul generat de IA, pe măsură ce oamenii au devenit din ce în ce mai frustrați de postările neautentice, generate de inteligența artificială, care inundă internetul, scrie Tech Crunch.

Săptămâna trecută, de exemplu, platforma de newsletter-uri Substack a adăugat un instrument care ajută utilizatorii să identifice când conținutul pe care îl citesc pe site a fost scris de IA, printr-un parteneriat cu Pangram.

LinkedIn introduce un nou sistem de raportare

Într-o postare pe LinkedIn, directorul de produs al companiei, Hari Srinivasan, a recunoscut că rețeaua socială deținută de Microsoft se confruntă cu probleme similare. „Conținutul de proastă calitate generat de IA este o prioritate absolută pentru noi toți. Ne pasă cu adevărat de acest aspect. Oamenii vin pe LinkedIn pentru a intra în contact cu persoane reale și pentru a-și împărtăși perspectivele, ideile și expertiza autentice”, a afirmat el.

Directorul a explicat că noul buton „Pare a fi conținut generat de IA” este acum una dintre numeroasele măsuri pe care LinkedIn le utilizează pentru a reduce cantitatea de conținut de calitate scăzută, generat de IA, de pe platforma sa.

Compania investește, de asemenea, în sisteme de apărare împotriva automatizării, blocând în prezent „sute de mii” de încercări de comentarii automate zilnic și milioane de alte încercări de automatizare doar în ultimele două luni.

Compania renunță la funcția care rescria postările cu AI

Srinivasan a spus că LinkedIn introduce, de asemenea, noi clasificatori pentru a identifica dacă o postare este conținut generat de IA de proastă calitate sau alt tip de conținut de calitate scăzută.

În plus, LinkedIn va începe să semnaleze în mod privat în panourile de control ale utilizatorilor atunci când aceștia consideră că conținutul lor pare neautentic din cauza utilizării intensive a IA.

De asemenea, compania renunță la propria funcție „îmbunătățește-ți postarea”, care folosea inteligența artificială pentru a-i ajuta pe utilizatori să scrie. Aceasta va fi înlocuită cu o funcție care corectează textul, în loc să-ți modifice stilul de scriere.

Alte îmbunătățiri includ extinderea accesului la instrumentele de verificare a profilurilor și a paginilor, precum și adăugarea unei opțiuni de blocare a comentariilor de pe paginile companiilor pe care nu mai dorești să le vezi, a spus Srinivasan.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Financial Times: Războaiele regionale din Ucraina și Iran pot evolua într-un război mondial
Gandul
Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării
Libertatea
Rețeta secretă de șnițele a lui Cătălin Scărlătescu. Care este ingredientul care le dublează savoarea
CSID
Dacă depășești viteza legală, dar ai o urgență reală, poți ANULA AMENDA? Explicațiile unui avocat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia