UE investește 10 miliarde de euro în șapte „gigafabrici” de inteligență artificială pentru a reduce decalajul față de SUA și China

Executivul european estimează că fondurile publice vor atrage încă aproximativ 20 de miliarde de euro din partea investitorilor privați, ceea ce ar ridica valoarea totală a programului la aproape 30 de miliarde de euro.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de suveranitatea tehnologică, Henna Virkkunen, a declarat că accesul la o capacitate de calcul de foarte mare performanță a devenit o necesitate strategică, în condițiile în care dezvoltarea inteligenței artificiale se accelerează la nivel mondial.

Centre de date de patru ori mai puternice

Comisia a lansat apelul pentru companiile interesate să construiască noile facilități, fiecare dintre acestea urmând să fie echipată cu cel puțin 100.000 de cipuri AI de ultimă generație.

Potrivit instituției europene, aceste centre de date vor avea o putere de procesare de aproximativ patru ori mai mare decât infrastructura AI existentă în prezent în Uniunea Europeană.

În prezent, blocul comunitar dispune de o rețea formată din 19 centre de date dedicate inteligenței artificiale, iar odată cu operaționalizarea celor șapte gigafabrici, capacitatea totală de calcul a Uniunii ar urma să se dubleze.

Europa încearcă să reducă dependența de tehnologiile străine

Programul face parte din strategia UE de consolidare a suveranității tehnologice, în contextul în care liderii europeni și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea privind dependența de infrastructura și serviciile furnizate de companii din afara Uniunii.

Potrivit unor evaluări citate de Comisia Europeană, Statele Unite domină investițiile private în domeniul inteligenței artificiale, în timp ce China beneficiază de o capacitate energetică mult mai mare pentru alimentarea centrelor de date.

Un raport prezentat Parlamentului European în luna iunie arată că Europa produce doar o parte redusă din componentele necesare construirii centrelor de date, iar costul energiei electrice este de două până la trei ori mai ridicat decât în SUA și China. Totodată, primii cinci furnizori de servicii cloud utilizați în Uniunea Europeană sunt companii americane, ceea ce ridică probleme privind autonomia digitală și securitatea datelor.

Accent pe standardele europene

Comisia Europeană susține că aplicațiile dezvoltate cu ajutorul noii infrastructuri vor respecta normele europene privind protecția datelor, securitatea cibernetică, siguranța și utilizarea etică a inteligenței artificiale.

Pentru România, investiția poate crea oportunități de integrare în viitoarea infrastructură europeană de calcul de înaltă performanță și de participare la proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, extinderea capacității de procesare la nivel european ar putea facilita accesul universităților, institutelor de cercetare și companiilor românești la resurse de calcul avansate, esențiale pentru dezvoltarea de aplicații AI.